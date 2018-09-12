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У місті на Волині з гаража викрали моторолер

У місті на Волині з гаража викрали моторолер
У Ковелі з гаражного масиву «Сільмаш» викрали транспортний засіб.

Про це повідомили у прес-службі Ковельської поліції.

«Якщо ви бачили мотоцикл зеленого кольору марки «Туліца» з номерними знаками 4534ВНЗ, або ж вам відомі обставини крадіжки, повідомте правоохоронців за номерами телефонів: 61-6-45, 0952426775 або 102», – йдеться у повідомленні поліції.

Фото – ілюстративні.

У місті на Волині з гаража викрали моторолер
У місті на Волині з гаража викрали моторолер

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Теги: розшук, Волинь, викрадення, злочин
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