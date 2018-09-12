У місті на Волині з гаража викрали моторолер





Про це повідомили у прес-службі Ковельської поліції.



«Якщо ви бачили мотоцикл зеленого кольору марки «Туліца» з номерними знаками 4534ВНЗ, або ж вам відомі обставини крадіжки, повідомте правоохоронців за номерами телефонів: 61-6-45, 0952426775 або 102», – йдеться у повідомленні поліції.



Фото – ілюстративні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі з гаражного масиву «Сільмаш» викрали транспортний засіб.Про це повідомили у прес-службі Ковельської поліції.«Якщо ви бачили мотоцикл зеленого кольору марки «Туліца» з номерними знаками 4534ВНЗ, або ж вам відомі обставини крадіжки, повідомте правоохоронців за номерами телефонів: 61-6-45, 0952426775 або 102», – йдеться у повідомленні поліції.

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