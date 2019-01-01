У Луцьку п'яний водій «євробляхи» давав хабара патрульним

У Луцьку нетверезий водій хотів відкупитись від патрульних хабарем.У ніч на 14 червня, по вулиці Теремнівській, в Луцьку, екіпаж патрульних зупинив легковик на іноземній реєстрації, водій якого не виконав вимогу про зупинку та проїхав під заборонний знак, - інформує патрульна поліція Волинської області.При спілкуванні інспектори виявили у 34-річного водія ознаки сп’яніння (запах алкоголю з порожнини рота, почервоніння обличчя, нечітка мова). І на місці, і в наркодиспансері громадянин відмовився проходити перевірку.Перебуваючи у службовому автомобілі, під час складання протоколу, чоловік поклав неправомірну вигоду в сумі кілька тисяч гривень поліцейським з метою уникнення адмінвідповідальності.«Це для того, щоб не писати і їхати далі», - повідомив він патрульним.Оскільки попередження про кримінальну відповідальність за надання хабара службовій особі не подіяло, чоловіка затримали та викликали слідчо-оперативну групу, аби належним чином зафіксувати факт.Також на водія оформили протокол за ст. 130 КУпАП.