У Луцьку п'яний водій «євробляхи» давав хабара патрульним
Сьогодні, 10:26
У Луцьку нетверезий водій хотів відкупитись від патрульних хабарем.
У ніч на 14 червня, по вулиці Теремнівській, в Луцьку, екіпаж патрульних зупинив легковик на іноземній реєстрації, водій якого не виконав вимогу про зупинку та проїхав під заборонний знак, - інформує патрульна поліція Волинської області.
При спілкуванні інспектори виявили у 34-річного водія ознаки сп’яніння (запах алкоголю з порожнини рота, почервоніння обличчя, нечітка мова). І на місці, і в наркодиспансері громадянин відмовився проходити перевірку.
Перебуваючи у службовому автомобілі, під час складання протоколу, чоловік поклав неправомірну вигоду в сумі кілька тисяч гривень поліцейським з метою уникнення адмінвідповідальності.
«Це для того, щоб не писати і їхати далі», - повідомив він патрульним.
Оскільки попередження про кримінальну відповідальність за надання хабара службовій особі не подіяло, чоловіка затримали та викликали слідчо-оперативну групу, аби належним чином зафіксувати факт.
Також на водія оформили протокол за ст. 130 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У ніч на 14 червня, по вулиці Теремнівській, в Луцьку, екіпаж патрульних зупинив легковик на іноземній реєстрації, водій якого не виконав вимогу про зупинку та проїхав під заборонний знак, - інформує патрульна поліція Волинської області.
При спілкуванні інспектори виявили у 34-річного водія ознаки сп’яніння (запах алкоголю з порожнини рота, почервоніння обличчя, нечітка мова). І на місці, і в наркодиспансері громадянин відмовився проходити перевірку.
Перебуваючи у службовому автомобілі, під час складання протоколу, чоловік поклав неправомірну вигоду в сумі кілька тисяч гривень поліцейським з метою уникнення адмінвідповідальності.
«Це для того, щоб не писати і їхати далі», - повідомив він патрульним.
Оскільки попередження про кримінальну відповідальність за надання хабара службовій особі не подіяло, чоловіка затримали та викликали слідчо-оперативну групу, аби належним чином зафіксувати факт.
Також на водія оформили протокол за ст. 130 КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
«Європейська солідарність» оприлюднила першу 50-ку свого виборчого списку: у ній – П'ятигорець і Лапін
Сьогодні, 10:34
У Луцьку п'яний водій «євробляхи» давав хабара патрульним
Сьогодні, 10:26
Українці можуть їздити прямим потягом до Болгарії
Сьогодні, 10:19
У місті на Волині з гаража викрали моторолер
Сьогодні, 10:15