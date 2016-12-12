«Європейська солідарність» оприлюднила першу 50-ку свого виборчого списку: у ній – П'ятигорець і Лапін





«Майже половина кандидатів не були у парламенті, понад 30 відсотків – жінки. Кожен третій кандидат потрапив до списку за результатами праймеріз, які проводилися ГО «Солідарна Справа Громад», – зазначили у



До списку 50 людей від «Європейської солідарності» увійшли заступник голови Волинської ОДА Денис П'ятигорець і нардеп від Луцька Ігор Лапін.



Повний список першої півсотні виглядає так:



1. ПОРОШЕНКО Петро

2. ПАРУБІЙ Андрій

3. ГЕРАЩЕНКО Ірина

4. ЗАБРОДСЬКИЙ Михайло

5. ФЕДИНА Софія

6. ДЖЕМІЛЄВ Мустафа

7. ЗІНКЕВИЧ Яна

8. ЧИЙГОЗ Ахтем

9. СИНЮТКА Олег

10. КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ Іванна

11. ГЕРАСИМОВ Артур

12. КУБІВ Степан

13. ФРІЗ Ірина

14. ЮЖАНІНА Ніна

15. ЛУЦЕНКО Ірина

16. СЮМАР Вікторія

17. АР’ЄВ Володимир

18. ПАВЛЕНКО Ростислав

19. ВЕЛИЧКОВИЧ Микола

20. АЛЄКСЄЄВ Сергій

21. КНЯЗЕВИЧ Руслан

22. САВРАСОВ Максим

23. ІОНОВА Марія

24. БОЙКО Наталія

25. В’ЯТРОВИЧ Володимир

26. НИКОРАК Ірина

27. ЧОРНОВОЛ Тетяна

28. П’ЯТИГОРЕЦЬ Денис

29. ЛЕВУС Андрій

30. БАЛАСИНОВИЧ Наталя

31. КАРПОВ Андрій

32. БІРЮКОВ Юрій

33. ТАРАН Сергій

34. ЧЕРНЕНКО Олександр

35. АНДРЄЄВ Андрій

36. ГАБІБУЛЛАЄВА Дінара

37. ПЕТРОВ Олексій

38. КИРИЛЕНКО В’ячеслав

39. РОЗЕНКО Павло

40. СОЛЯР Володимир

41. АРТЮШЕНКО Ігор

42. ТАЛПА Михайло

43. ПОГРЕБИСЬКИЙ Олександр

44. ВИСОЦЬКИЙ Сергій

45. БРИГИНЕЦЬ Олександр

46. УРСУЛЕНКО Олена

47. СМОЛІЙ Андрій

48. БОЛДИРЕВ Олег

49. ЛАПІН Ігор

50. ОБЕРТИНСЬКА Людмила











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Партія «Європейська солідарність» оприлюднила першу 50-ку свого виборчого списку для участі у позачергових виборах 21 липня.«Майже половина кандидатів не були у парламенті, понад 30 відсотків – жінки. Кожен третій кандидат потрапив до списку за результатами праймеріз, які проводилися ГО «Солідарна Справа Громад», – зазначили у прес-службі партії До списку 50 людей від «Європейської солідарності» увійшли заступник голови Волинської ОДАі нардеп від ЛуцькаПовний список першої півсотні виглядає так:

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