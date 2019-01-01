У селі на Волині чоловік побив односельця: постраждалий – у лікарні





Про це повідомили у



Інцидент трапився 13 червня по 17 годині. Поліцейські з’ясували, що під час сварки 60-річний зловмисник побив односельця. Внаслідок завданих тілесних ушкоджень потерпілого госпіталізували у реанімацію Луцької міської клінічної лікарні.



Слідчі Луцького відділення поліції за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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