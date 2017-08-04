Як у спеку охолодити квартиру без кондиціонера: поради експертів
Сьогодні, 18:50
Літо може стати справжнім випробуванням не лише для вашого організму, але й для квартири або офісу, де доводиться боротися з наслідками спекотної погоди за вікном.
Експерти "Здоров'я 24" зібрали кілька дієвих порад, як охолодити приміщення в літню спеку, якщо у вас немає кондиціонера.
1. Заклеїти вікна із сонячної сторони світловідбиваючою плівкою
У спекотні дні максимальний теплообмін в приміщенні відбувається саме через вікна, крім того, сонячні промені нагрівають повітря і поверхні, на які потрапляють всередині приміщення. Створивши перешкоду для потрапляння сонця в кімнату, ви зможете запобігти її нагріванню. Замість світловідбиваючої плівки в домашніх умовах можна також скористатися харчовою фольгою або дзеркальним папером для упаковки подарунків.
2. Вентилятор – відмінна альтернатива кондиціонеру
Звичайний вентилятор у поєднанні з кількома пластиковими пляшками з прохолодною або навіть замороженою водою стануть вам у пригоді. Такий саморобний охолоджувач може забезпечити жадану прохолоду в спеку не гірше від потужного кондиціонера. Пляшки з крижаною рідиною досить розмістити перед вентилятором – ефект відчуєте одразу! На відміну від кондиціонера, такий саморобний охолоджувач повітря не загрожує вам застудою.
3. Вологе прибирання
У спекотну погоду її варто робити частіше. Для посилення зволожувальної дії можна розбризкувати воду по кімнатах звичайним пульверизатором. Не бійтеся бризнути трохи води на стіни, вікна, штори, меблі. Можете також розставити по квартирі ємності з прохолодною водою. Випаровуючись, вона буде охолоджувати повітря в кімнаті й буде знижувати його температуру. Варто пам'ятати, що при підвищеній вологості повітря переносити спеку набагато важче!
4. Відмовтеся на літо від килимів
На спекотний період краще прибрати з приміщення зайві пилозбірники. Спробуйте освіжити інтер'єр квартири, забравши килими – додайте живих рослин. Легку прохолоду зможете відчути, просто ходячи босоніж по чистій підлозі.
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Експерти "Здоров'я 24" зібрали кілька дієвих порад, як охолодити приміщення в літню спеку, якщо у вас немає кондиціонера.
1. Заклеїти вікна із сонячної сторони світловідбиваючою плівкою
У спекотні дні максимальний теплообмін в приміщенні відбувається саме через вікна, крім того, сонячні промені нагрівають повітря і поверхні, на які потрапляють всередині приміщення. Створивши перешкоду для потрапляння сонця в кімнату, ви зможете запобігти її нагріванню. Замість світловідбиваючої плівки в домашніх умовах можна також скористатися харчовою фольгою або дзеркальним папером для упаковки подарунків.
2. Вентилятор – відмінна альтернатива кондиціонеру
Звичайний вентилятор у поєднанні з кількома пластиковими пляшками з прохолодною або навіть замороженою водою стануть вам у пригоді. Такий саморобний охолоджувач може забезпечити жадану прохолоду в спеку не гірше від потужного кондиціонера. Пляшки з крижаною рідиною досить розмістити перед вентилятором – ефект відчуєте одразу! На відміну від кондиціонера, такий саморобний охолоджувач повітря не загрожує вам застудою.
3. Вологе прибирання
У спекотну погоду її варто робити частіше. Для посилення зволожувальної дії можна розбризкувати воду по кімнатах звичайним пульверизатором. Не бійтеся бризнути трохи води на стіни, вікна, штори, меблі. Можете також розставити по квартирі ємності з прохолодною водою. Випаровуючись, вона буде охолоджувати повітря в кімнаті й буде знижувати його температуру. Варто пам'ятати, що при підвищеній вологості повітря переносити спеку набагато важче!
4. Відмовтеся на літо від килимів
На спекотний період краще прибрати з приміщення зайві пилозбірники. Спробуйте освіжити інтер'єр квартири, забравши килими – додайте живих рослин. Легку прохолоду зможете відчути, просто ходячи босоніж по чистій підлозі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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