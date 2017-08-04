Як у спеку охолодити квартиру без кондиціонера: поради експертів

Літо може стати справжнім випробуванням не лише для вашого організму, але й для квартири або офісу, де доводиться боротися з наслідками спекотної погоди за вікном.Експерти "Здоров'я 24" зібрали кілька дієвих порад, як охолодити приміщення в літню спеку, якщо у вас немає кондиціонера.У спекотні дні максимальний теплообмін в приміщенні відбувається саме через вікна, крім того, сонячні промені нагрівають повітря і поверхні, на які потрапляють всередині приміщення. Створивши перешкоду для потрапляння сонця в кімнату, ви зможете запобігти її нагріванню. Замість світловідбиваючої плівки в домашніх умовах можна також скористатися харчовою фольгою або дзеркальним папером для упаковки подарунків.Звичайний вентилятор у поєднанні з кількома пластиковими пляшками з прохолодною або навіть замороженою водою стануть вам у пригоді. Такий саморобний охолоджувач може забезпечити жадану прохолоду в спеку не гірше від потужного кондиціонера. Пляшки з крижаною рідиною досить розмістити перед вентилятором – ефект відчуєте одразу! На відміну від кондиціонера, такий саморобний охолоджувач повітря не загрожує вам застудою.У спекотну погоду її варто робити частіше. Для посилення зволожувальної дії можна розбризкувати воду по кімнатах звичайним пульверизатором. Не бійтеся бризнути трохи води на стіни, вікна, штори, меблі. Можете також розставити по квартирі ємності з прохолодною водою. Випаровуючись, вона буде охолоджувати повітря в кімнаті й буде знижувати його температуру. Варто пам'ятати, що при підвищеній вологості повітря переносити спеку набагато важче!На спекотний період краще прибрати з приміщення зайві пилозбірники. Спробуйте освіжити інтер'єр квартири, забравши килими – додайте живих рослин. Легку прохолоду зможете відчути, просто ходячи босоніж по чистій підлозі.