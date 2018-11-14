Волинські рятувальники приєдналися до флешмобу #яДонор
Сьогодні, 20:20
14 червня у світі відзначається День донора крові, то ж волинські рятувальники приєдналися до флешмобу #яДонор.
Традиційно, допомагають поповнити запаси крові та її компонентів для місцевих лікарень і рятувальники, - інформує пресс-служба ДСНС.
Так, упродовж тижня особовий склад служби порятунку долучався до благодійного флешмобу #яДонор, який запустило Міністерство охорони здоров'я України.
Зокрема, 14 червня працівники управління ДСНС України у Волинській області завітали до обласної та районних станції переливання крові, де вже 21 рятувальник здав кров.
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Традиційно, допомагають поповнити запаси крові та її компонентів для місцевих лікарень і рятувальники, - інформує пресс-служба ДСНС.
Так, упродовж тижня особовий склад служби порятунку долучався до благодійного флешмобу #яДонор, який запустило Міністерство охорони здоров'я України.
Зокрема, 14 червня працівники управління ДСНС України у Волинській області завітали до обласної та районних станції переливання крові, де вже 21 рятувальник здав кров.
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