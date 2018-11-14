Волинські рятувальники приєдналися до флешмобу #яДонор





Традиційно, допомагають поповнити запаси крові та її компонентів для місцевих лікарень і рятувальники, - інформує пресс-служба ДСНС.



Так, упродовж тижня особовий склад служби порятунку долучався до благодійного флешмобу #яДонор, який запустило Міністерство охорони здоров'я України.



Зокрема, 14 червня працівники управління ДСНС України у Волинській області завітали до обласної та районних станції переливання крові, де вже 21 рятувальник здав кров.













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