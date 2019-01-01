Водій автобуса хотів провезти через «Ягодин» 3 тисячі пачок цигарок. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі



Враховуючи наявні ризики та оперативну інформацію прикордонники ініціювали проведення поглибленого огляду автобуса Scania, який прямував до Польщі. У результаті перевірки за допомогою технічних засобів прикордонного контролю в нішах кондиціонера на даху автобуса виявлено понад 3 тис. пачок сигарет різних найменувань.



Контрабанду та транспортний засіб на загальну суму більше 236 тисяч гривень вилучили.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В автомобільному пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону виявили контрабанду сигарет.Про це повідомили у прес-службі ДПСУ Враховуючи наявні ризики та оперативну інформацію прикордонники ініціювали проведення поглибленого огляду автобуса Scania, який прямував до Польщі. У результаті перевірки за допомогою технічних засобів прикордонного контролю в нішах кондиціонера на даху автобуса виявлено понад 3 тис. пачок сигарет різних найменувань.Контрабанду та транспортний засіб на загальну суму більше 236 тисяч гривень вилучили.

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