Водій автобуса хотів провезти через «Ягодин» 3 тисячі пачок цигарок. ФОТО
Сьогодні, 11:40
В автомобільному пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону виявили контрабанду сигарет.
Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.
Враховуючи наявні ризики та оперативну інформацію прикордонники ініціювали проведення поглибленого огляду автобуса Scania, який прямував до Польщі. У результаті перевірки за допомогою технічних засобів прикордонного контролю в нішах кондиціонера на даху автобуса виявлено понад 3 тис. пачок сигарет різних найменувань.
Контрабанду та транспортний засіб на загальну суму більше 236 тисяч гривень вилучили.
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Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.
Враховуючи наявні ризики та оперативну інформацію прикордонники ініціювали проведення поглибленого огляду автобуса Scania, який прямував до Польщі. У результаті перевірки за допомогою технічних засобів прикордонного контролю в нішах кондиціонера на даху автобуса виявлено понад 3 тис. пачок сигарет різних найменувань.
Контрабанду та транспортний засіб на загальну суму більше 236 тисяч гривень вилучили.
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