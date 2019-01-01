вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Водій автобуса хотів провезти через «Ягодин» 3 тисячі пачок цигарок. ФОТО

Водій автобуса хотів провезти через «Ягодин» 3 тисячі пачок цигарок. ФОТО
В автомобільному пункті пропуску «Ягодин» прикордонники Луцького загону виявили контрабанду сигарет.

Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

Враховуючи наявні ризики та оперативну інформацію прикордонники ініціювали проведення поглибленого огляду автобуса Scania, який прямував до Польщі. У результаті перевірки за допомогою технічних засобів прикордонного контролю в нішах кондиціонера на даху автобуса виявлено понад 3 тис. пачок сигарет різних найменувань.

Контрабанду та транспортний засіб на загальну суму більше 236 тисяч гривень вилучили.
Водій автобуса хотів провезти через «Ягодин» 3 тисячі пачок цигарок. ФОТО
Водій автобуса хотів провезти через «Ягодин» 3 тисячі пачок цигарок. ФОТО
Водій автобуса хотів провезти через «Ягодин» 3 тисячі пачок цигарок. ФОТО
Водій автобуса хотів провезти через «Ягодин» 3 тисячі пачок цигарок. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ягодин, Волинь, митниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Світлодіти»: у Луцьку бізнес і поліція вчать дітей безпеці на дорозі. ФОТО*
Сьогодні, 11:56
У Луцьку посеред вулиці затримали торговця наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 11:50
Водій автобуса хотів провезти через «Ягодин» 3 тисячі пачок цигарок. ФОТО
Сьогодні, 11:40
Скандал у ковельському кафе: у 13 відвідувачів виявили сальмонелу
Сьогодні, 11:25
Волинянка, яка «підчепила» хворобу Лайма від кліща, перебуває у лікарні
Сьогодні, 11:15
Схожі новини
Через «Ягодин» іноземець намагався провезти авто з підробленим VIN-кодом Через «Ягодин» іноземець намагався провезти авто з підробленим VIN-кодом
11 червень, 12:06
Через «Ягодин» намагалися нелегально ввезти вантажні електромобілі Через «Ягодин» намагалися нелегально ввезти вантажні електромобілі
10 червень, 10:56
На «Ягодині» у далекобійника вилучили наркотики. ФОТО На «Ягодині» у далекобійника вилучили наркотики. ФОТО
07 червень, 11:37
Чоловік намагався провезти через «Ягодин» дитячий велосипед, доверху набитий наркотиками. ФОТО Чоловік намагався провезти через «Ягодин» дитячий велосипед, доверху набитий наркотиками. ФОТО
07 червень, 09:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 12:35
 0
Вночі на Волині обікрали ювелірний магазин
Сьогодні, 12:34
 0
У Луцьку просять облаштувати дитячий майданчик
Сьогодні, 12:26
 0
Нестерпні градуси: лучани рятуються від спеки під холодними бризками вуличних душів. ФОТО
Сьогодні, 12:10
 0
Опублікували фото проекту луцького парку 1960-го року
Сьогодні, 12:06
 0
Медіа
відео
1/8
﻿