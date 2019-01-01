вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку посеред вулиці затримали торговця наркотиками. ФОТО

У Луцьку посеред вулиці затримали торговця наркотиками. ФОТО
Поліцейські викрили викрили 30-річного лучанина у збуті наркотиків.

Його затримали на вулиці міста із черговою партією амфетаміну, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Безпосередньо на місці, під час поверхневого огляду, в нього вилучили п’ять розфасованих для продажу пакетиків із амфетаміном. Згодом, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання волинянина правоохоронці вилучили, ще вісім аналогічних пакетів із наркотичною речовиною. Загальна вага вилученого амфетаміну становить 13 г.

Окрім цього, у зловмисника вилучили понад 2 тис. грн., здобуті злочинним шляхом, два мобільних телефони та кастет. Вилучене направили на дослідження.

Слідчі детективи поліції Волині повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин, або їх аналогів. Наразі, вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті, зокрема, передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
У Луцьку посеред вулиці затримали торговця наркотиками. ФОТО
У Луцьку посеред вулиці затримали торговця наркотиками. ФОТО
У Луцьку посеред вулиці затримали торговця наркотиками. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: наркотики, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Опублікували фото проекту луцького парку 1960-го року
Сьогодні, 12:06
«Світлодіти»: у Луцьку бізнес і поліція вчать дітей безпеці на дорозі. ФОТО*
Сьогодні, 11:56
У Луцьку посеред вулиці затримали торговця наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 11:50
Водій автобуса хотів провезти через «Ягодин» 3 тисячі пачок цигарок. ФОТО
Сьогодні, 11:40
Скандал у ковельському кафе: у 13 відвідувачів виявили сальмонелу
Сьогодні, 11:25
Схожі новини
Чоловік з Волині вирощував коноплю на власному подвір'ї Чоловік з Волині вирощував коноплю на власному подвір'ї
04 червень, 15:00
Намагався з'їсти наркотики і опирався: у Луцьку впіймали чоловіка з «арсеналом» заборонених речовин. ВІДЕО Намагався з'їсти наркотики і опирався: у Луцьку впіймали чоловіка з «арсеналом» заборонених речовин. ВІДЕО
16 травень, 12:23
Поліцейські вилучили наркотики у двох лучан Поліцейські вилучили наркотики у двох лучан
10 травень, 12:01
У Луцьку поліцейський торгував наркотиками У Луцьку поліцейський торгував наркотиками
27 квітень, 17:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Шухер, граждане! На сцене психопат!»: яким був концерт гурту «Ляпіс 98» у Луцьку: ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 12:35
 0
Вночі на Волині обікрали ювелірний магазин
Сьогодні, 12:34
 0
У Луцьку просять облаштувати дитячий майданчик
Сьогодні, 12:26
 0
Нестерпні градуси: лучани рятуються від спеки під холодними бризками вуличних душів. ФОТО
Сьогодні, 12:10
 0
Опублікували фото проекту луцького парку 1960-го року
Сьогодні, 12:06
 0
Медіа
відео
1/8
﻿