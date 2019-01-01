У Луцьку посеред вулиці затримали торговця наркотиками. ФОТО

Поліцейські викрили викрили 30-річного лучанина у збуті наркотиків.Його затримали на вулиці міста із черговою партією амфетаміну, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Безпосередньо на місці, під час поверхневого огляду, в нього вилучили п’ять розфасованих для продажу пакетиків із амфетаміном. Згодом, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання волинянина правоохоронці вилучили, ще вісім аналогічних пакетів із наркотичною речовиною. Загальна вага вилученого амфетаміну становить 13 г.Окрім цього, у зловмисника вилучили понад 2 тис. грн., здобуті злочинним шляхом, два мобільних телефони та кастет. Вилучене направили на дослідження.Слідчі детективи поліції Волині повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин, або їх аналогів. Наразі, вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Санкція статті, зокрема, передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.