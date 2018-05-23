Опублікували фото проекту луцького парку 1960-го року

У мережі з'явилось фото проекту луцького парку, датованого 1959 роком.Фотографією поділилась радник міського голови Луцька«Впевнена, що цей проект може бути гарною основою для подальшого оновлення парку, оскільки дає нам розуміння того, які саме ідеї закладались при проектуванні.Однак, зважаючи на 60 років, які минули від часу створення Проекту (зросла кількість населення міста та транспорту, за роки помінялись магістральні потоки, схема каналів, зонування, людські вподобання та багато іншого), потрібно по-новому переосмислити наш парк», – зауважує радник.«Потрібно з'ясувати нові потреби нових його користувачів та відштовхуючись від цього створити нове бачення, яким ми хочемо бачити розвиток нашого парку завтра», – йдеться у дописі.Також Мар'яна Сорочук зазначила, що роздивитись копію проекту лучани зможуть безпосередньо у парку, де вона буде представлена для огляду поруч з однією з паркових атракцій вже у липні.