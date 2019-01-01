У Луцьку просять облаштувати дитячий майданчик





Про це Юлія Яручик повідомила на сайті



«Колектив батьків та маленькі лучани звертаються до Міської Ради з проханням побудувати дитячий майданчик.



На жаль, діти, які проживають в районі проспекту Грушевського, 1-3, вимушені гратися в інших дворах, що створює незручності і для батьків, і для інших діток. Найближчі дитячі майданчики знаходяться біля Променя, в районі вулиці Арцеулова 8, що досить далеко для діток дошкільного віку.



Ми пропонуємо місце під облаштування майданчику територію подвір'я будинку 3 по проспекту Грушевського, де раніше і був майданчик, і де дітки і так проводять своє дозвілля (якщо це можна так назвати). Ця ділянка є рівною, озелененою, місця достатньо і вирубки дерев не вимагає. Необхідно створити належні умови для розвитку, гри і спілкування маленьких громадян міста (гойдалки, гірка, пісочниця, лавочки, огорожа та ін.) на цій території», – пише лучанка.



«Просимо не залишатися байдужими та прийняти позитивне рішення, щодо нашого прохання», – йдеться у тексті петиції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанка просить облаштувати дитмайданчик у дворі будинків, що на проспекті Грушевського, 1 та 3.Про цеповідомила на сайті Єдиних петицій «Колектив батьків та маленькі лучани звертаються до Міської Ради з проханням побудувати дитячий майданчик.На жаль, діти, які проживають в районі проспекту Грушевського, 1-3, вимушені гратися в інших дворах, що створює незручності і для батьків, і для інших діток. Найближчі дитячі майданчики знаходяться біля Променя, в районі вулиці Арцеулова 8, що досить далеко для діток дошкільного віку.Ми пропонуємо місце під облаштування майданчику територію подвір'я будинку 3 по проспекту Грушевського, де раніше і був майданчик, і де дітки і так проводять своє дозвілля (якщо це можна так назвати). Ця ділянка є рівною, озелененою, місця достатньо і вирубки дерев не вимагає. Необхідно створити належні умови для розвитку, гри і спілкування маленьких громадян міста (гойдалки, гірка, пісочниця, лавочки, огорожа та ін.) на цій території», – пише лучанка.«Просимо не залишатися байдужими та прийняти позитивне рішення, щодо нашого прохання», – йдеться у тексті петиції.

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