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У Луцьку просять облаштувати дитячий майданчик

У Луцьку просять облаштувати дитячий майданчик
Лучанка просить облаштувати дитмайданчик у дворі будинків, що на проспекті Грушевського, 1 та 3.

Про це Юлія Яручик повідомила на сайті Єдиних петицій.

«Колектив батьків та маленькі лучани звертаються до Міської Ради з проханням побудувати дитячий майданчик.

На жаль, діти, які проживають в районі проспекту Грушевського, 1-3, вимушені гратися в інших дворах, що створює незручності і для батьків, і для інших діток. Найближчі дитячі майданчики знаходяться біля Променя, в районі вулиці Арцеулова 8, що досить далеко для діток дошкільного віку.

Ми пропонуємо місце під облаштування майданчику територію подвір'я будинку 3 по проспекту Грушевського, де раніше і був майданчик, і де дітки і так проводять своє дозвілля (якщо це можна так назвати). Ця ділянка є рівною, озелененою, місця достатньо і вирубки дерев не вимагає. Необхідно створити належні умови для розвитку, гри і спілкування маленьких громадян міста (гойдалки, гірка, пісочниця, лавочки, огорожа та ін.) на цій території», – пише лучанка.

«Просимо не залишатися байдужими та прийняти позитивне рішення, щодо нашого прохання», – йдеться у тексті петиції.

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Теги: петиція, Луцьк
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