Вночі на Волині обікрали ювелірний магазин
Сьогодні, 12:34
У Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській невідомі зухвало обікрали ювелірний магазин.
Про це пише БУГ.
О 3:24 спрацювала сигналізація в магазині за адресою Ковельська, 21. На місце прибули представники приватної охоронної служби, які вже викликали правоохоронців.
У поліції розповіли, що грабіжники проникли в приміщення через дах магазину. Викрали прикраси та ювелірні вироби в лотках, в яких ті зберігалися.
На місці грабіжники залишили чимало знарядь: дерев'яну драбину, канцелярський ніж, ножиці. Також правоохоронці зняли відбитки пальців.
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Про це пише БУГ.
О 3:24 спрацювала сигналізація в магазині за адресою Ковельська, 21. На місце прибули представники приватної охоронної служби, які вже викликали правоохоронців.
У поліції розповіли, що грабіжники проникли в приміщення через дах магазину. Викрали прикраси та ювелірні вироби в лотках, в яких ті зберігалися.
На місці грабіжники залишили чимало знарядь: дерев'яну драбину, канцелярський ніж, ножиці. Також правоохоронці зняли відбитки пальців.
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