Вночі на Волині обікрали ювелірний магазин





Про це пише



О 3:24 спрацювала сигналізація в магазині за адресою Ковельська, 21. На місце прибули представники приватної охоронної служби, які вже викликали правоохоронців.



У поліції розповіли, що грабіжники проникли в приміщення через дах магазину. Викрали прикраси та ювелірні вироби в лотках, в яких ті зберігалися.



На місці грабіжники залишили чимало знарядь: дерев'яну драбину, канцелярський ніж, ножиці. Також правоохоронці зняли відбитки пальців.

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