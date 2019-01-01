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Вночі на Волині обікрали ювелірний магазин

Вночі на Волині обікрали ювелірний магазин
У Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській невідомі зухвало обікрали ювелірний магазин.

Про це пише БУГ.

О 3:24 спрацювала сигналізація в магазині за адресою Ковельська, 21. На місце прибули представники приватної охоронної служби, які вже викликали правоохоронців.

У поліції розповіли, що грабіжники проникли в приміщення через дах магазину. Викрали прикраси та ювелірні вироби в лотках, в яких ті зберігалися.

На місці грабіжники залишили чимало знарядь: дерев'яну драбину, канцелярський ніж, ножиці. Також правоохоронці зняли відбитки пальців.

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Теги: ювелірний магазин, поліція, грабіж
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