У місті на Волині аж у серпні почнуть облаштовувати пляж





Роботи відбудуться у рамках проекту громадського бюджету, котрий переміг минулоріч «Пляж – влаштування рекреаційної зони у місці стихійного купання на річці Луга», - пише



Щоб місце для купання було комфортнішим і безпечнішим, розповідає начальник міського управлння ЖКГ та будівництва Віктор Фіщук, потрібно зробити ще ряд робіт з благоустрою. Так от наприлад облаштувати рів, по якому стікає дощова вода з вулиць міста, і вивести його в річку по течії після пляжу. Зараз же ця вода потрапляє у Лугу безпосередньо перед місцем купання.



“Як виявилося у рівчаку на території пляжу колись лежали бетонні труби, які виводили цю дощову воду з міста. Але з часом вони замулилися, перестали пропускати воду. Прокопали рівчак вище за течією, а труби демонтували. Ми прийняли рішення: той рів ліквідовуємо, а цей чистимо, виводимо воду під міст, за місцем для купання“, – розповів Віктор Фіщук.



Також, за його словами, русло річки являється геологічним заказником і перед виконанням будь-яких робіт там потрібно пройти певні процедури.



“Наприклад, щоб розчистити і поглибити, це буде коштувати тільки документально близько 500 тисяч гривень. Ми не маємо в розпорядженні таких коштів. Тому зупинилися на облаштуванні зони для відпочинку. Буде облаштована стоянка для авто зі щебеневим покриттям, встановимо біотуалети, вагончик для рятувального посту, центральну доріжку вкладемо бруківкою, буде дитячий майданчик та інше”, – зазначив Віктор Фіщук.



Поки триватиме купальний сезон, то на пляжі роботи не розпочинатимуть. Їх планують провести у серпні-вересні.

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