У Луцьку в аварії постраждали двоє хлопців

У Луцьку на вулиці Європейській зіткнулися вантажівка ГАЗ-33 та мікроавтобус Renault Trafic. У ДТП постраждали 21-річний водій та 14-річний пасажир мікроавтобуса.Дорожньо-транспортна пригода сталася по 10 годині, учора, 13 червня, - пише ГУНП у Волинській області.За кермом вантажівки перебував 57-річний житель Дубенського району сусідньої Рівненської області. Попередньо, поліцейські встановили, що автомобіль «ГАЗ-33», здійснюючи маневр повороту, не надав перевагу в русі автомобілю “Renault Trafic” під керуванням 21-річного жителя Луцького району.Внаслідок ДТП потерпіли водій та 14-річний пасажир мікроавтобуса.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі Луцького відділу поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Санкція цієї статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.