Атовець з Волині помер на Одещині
Сьогодні, 16:30
Помер учасник АТО із села Козин Рожищенського району Володимир Миколайчук. Він проходив лікування у Одеській області.
Про це Район.Рожище стало відомо із власних джерел.
Рудко-Козинський сільський голова Микола Яцюк підтвердив інформацію у коментарі.
Відомо, що Володимир проходив службу на Сході за контрактом.
Більше інформації – згодом.
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Про це Район.Рожище стало відомо із власних джерел.
Рудко-Козинський сільський голова Микола Яцюк підтвердив інформацію у коментарі.
Відомо, що Володимир проходив службу на Сході за контрактом.
Більше інформації – згодом.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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