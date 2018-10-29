Атовець з Волині помер на Одещині

Володимир Миколайчук. Він проходив лікування у Одеській області.



Про це



Рудко-Козинський сільський голова Микола Яцюк підтвердив інформацію у коментарі.



Відомо, що Володимир проходив службу на Сході за контрактом.



Більше інформації – згодом.



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