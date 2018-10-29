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Атовець з Волині помер на Одещині

Атовець з Волині помер на Одещині
Помер учасник АТО із села Козин Рожищенського району Володимир Миколайчук. Він проходив лікування у Одеській області.

Про це Район.Рожище стало відомо із власних джерел.

Рудко-Козинський сільський голова Микола Яцюк підтвердив інформацію у коментарі.

Відомо, що Володимир проходив службу на Сході за контрактом.

Більше інформації – згодом.

Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.

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Теги: смерть, атовець, Волинь
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