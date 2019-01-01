У Бердичеві бізнесмен підпалив себе на сесії міськради





Про це кореспонденту



"За попередньою інформацією, до Бердичівського відділення поліції надійшло повідомлення, що до зали, де проходить сесія міської ради, зайшов чоловік, який облив себе невідомою речовиною і підпалив. Потерпілому надали медичну допомогу, але обійшлося без госпіталізації", - розповіли в поліції.



Відомо, що це місцевий підприємець 1955 року народження. У такий спосіб він хотів привернути увагу до розгляду на сесії свого питання.



Як повідомляє сайт Наш Бердичів, перед тим, як вчинити спробу самоспалення чоловік заявив, що йому перешкоджають займатися підприємницькою діяльністю.



Під час події постраждав депутат міської ради Валерій Шелепа та інші депутати, які намагалися загасити вогонь на чоловікові, пише видання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Бердичеві місцевий підприємець підпалив себе у сесійні залі міської ради.Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області."За попередньою інформацією, до Бердичівського відділення поліції надійшло повідомлення, що до зали, де проходить сесія міської ради, зайшов чоловік, який облив себе невідомою речовиною і підпалив. Потерпілому надали медичну допомогу, але обійшлося без госпіталізації", - розповіли в поліції.Відомо, що це місцевий підприємець 1955 року народження. У такий спосіб він хотів привернути увагу до розгляду на сесії свого питання.Як повідомляє сайт Наш Бердичів, перед тим, як вчинити спробу самоспалення чоловік заявив, що йому перешкоджають займатися підприємницькою діяльністю.Під час події постраждав депутат міської ради Валерій Шелепа та інші депутати, які намагалися загасити вогонь на чоловікові, пише видання.

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