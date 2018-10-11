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Митрополит Михаїл освятив перинатальний центр у Луцьку. ФОТО

Митрополит Михаїл освятив перинатальний центр у Луцьку. ФОТО
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив чин освячення Волинського обласного перинатального центру.

Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії ПЦУ.

Після молитви архієрей звернувся до присутніх нагадавши, що в житті немає випадковостей. Адже Господь опікується людиною, тому її поява на світ не є несподіванкою. Це промисел Божий покликати людину із небуття у цей світ. Немає випадковостей і у тому, що ви прийшли у цей центр допомагати дітям з’явитися на світ.

На завершення керуючий єпархією побажав трудитися на славу Божу, аби ті, хто прийшли сюди з тривогою – вийшли з радістю.

Разом із владикою помолилися місцеве духовенство, головний лікар закладу Ірина Горавська, медперсонал, представники громадськості.


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Теги: перинатальний центр, Луцьк
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