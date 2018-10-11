Митрополит Михаїл освятив перинатальний центр у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 14:32
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив чин освячення Волинського обласного перинатального центру.
Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії ПЦУ.
Після молитви архієрей звернувся до присутніх нагадавши, що в житті немає випадковостей. Адже Господь опікується людиною, тому її поява на світ не є несподіванкою. Це промисел Божий покликати людину із небуття у цей світ. Немає випадковостей і у тому, що ви прийшли у цей центр допомагати дітям з’явитися на світ.
На завершення керуючий єпархією побажав трудитися на славу Божу, аби ті, хто прийшли сюди з тривогою – вийшли з радістю.
Разом із владикою помолилися місцеве духовенство, головний лікар закладу Ірина Горавська, медперсонал, представники громадськості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії ПЦУ.
Після молитви архієрей звернувся до присутніх нагадавши, що в житті немає випадковостей. Адже Господь опікується людиною, тому її поява на світ не є несподіванкою. Це промисел Божий покликати людину із небуття у цей світ. Немає випадковостей і у тому, що ви прийшли у цей центр допомагати дітям з’явитися на світ.
На завершення керуючий єпархією побажав трудитися на славу Божу, аби ті, хто прийшли сюди з тривогою – вийшли з радістю.
Разом із владикою помолилися місцеве духовенство, головний лікар закладу Ірина Горавська, медперсонал, представники громадськості.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Лучан просять економніше витрачати воду
Сьогодні, 14:46
Волинянку на подвір’ї побили дерев’яною шваброю
Сьогодні, 14:34
Митрополит Михаїл освятив перинатальний центр у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 14:32
У Бердичеві бізнесмен підпалив себе на сесії міськради
Сьогодні, 14:08