Волинянку на подвір’ї побили дерев’яною шваброю





Про це пише видання



Жінка, розповіла, щ 25 травня приблизно о 14-ої години на власному подвір’ї на вулиці Панаса Мирного знайомий 65-річний чоловік наніс побої дерев’яною шваброю.



Невідомо тільки, чому тільки жінка так довго оговтувалася від нанесених побоїв.



Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському до поліції 13 червня надійшла заява від 62-річної жінки про побиття.Про це пише видання Володимир медіа Жінка, розповіла, щ 25 травня приблизно о 14-ої години на власному подвір’ї на вулиці Панаса Мирного знайомий 65-річний чоловік наніс побої дерев’яною шваброю.Невідомо тільки, чому тільки жінка так довго оговтувалася від нанесених побоїв.Головне фото – ілюстративне.

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