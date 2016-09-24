Волинянку на подвір’ї побили дерев’яною шваброю
Сьогодні, 14:34
У Володимирі-Волинському до поліції 13 червня надійшла заява від 62-річної жінки про побиття.
Про це пише видання Володимир медіа.
Жінка, розповіла, щ 25 травня приблизно о 14-ої години на власному подвір’ї на вулиці Панаса Мирного знайомий 65-річний чоловік наніс побої дерев’яною шваброю.
Невідомо тільки, чому тільки жінка так довго оговтувалася від нанесених побоїв.
Головне фото – ілюстративне.
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Про це пише видання Володимир медіа.
Жінка, розповіла, щ 25 травня приблизно о 14-ої години на власному подвір’ї на вулиці Панаса Мирного знайомий 65-річний чоловік наніс побої дерев’яною шваброю.
Невідомо тільки, чому тільки жінка так довго оговтувалася від нанесених побоїв.
Головне фото – ілюстративне.
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