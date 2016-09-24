вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянку на подвір’ї побили дерев’яною шваброю

Волинянку на подвір’ї побили дерев’яною шваброю
У Володимирі-Волинському до поліції 13 червня надійшла заява від 62-річної жінки про побиття.

Про це пише видання Володимир медіа.

Жінка, розповіла, щ 25 травня приблизно о 14-ої години на власному подвір’ї на вулиці Панаса Мирного знайомий 65-річний чоловік наніс побої дерев’яною шваброю.

Невідомо тільки, чому тільки жінка так довго оговтувалася від нанесених побоїв.

Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: побої, швабра
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сміття і кози на пляжі: місце відпочинку в районі Теремно потопає у смітті. ВІДЕО
Сьогодні, 15:11
Лучан просять економніше витрачати воду
Сьогодні, 14:46
Волинянку на подвір’ї побили дерев’яною шваброю
Сьогодні, 14:34
Митрополит Михаїл освятив перинатальний центр у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 14:32
Близько і не за усі гроші: куди поїхати «на природу» неподалік Луцька. ФОТО
Сьогодні, 14:10
Схожі новини
Міс Україна-2013 втекла від чоловіка-мультимільйонера через побої. ФОТО Міс Україна-2013 втекла від чоловіка-мультимільйонера через побої. ФОТО
24 вересень, 2016, 01:16
На Волині розшукують чоловіка за підозрою в побоях та мордуванні. ФОТО На Волині розшукують чоловіка за підозрою в побоях та мордуванні. ФОТО
29 березень, 2016, 10:21
На Волині п'яний пацієнт вдарив медсестру ногою в обличчя На Волині п'яний пацієнт вдарив медсестру ногою в обличчя
15 січень, 2016, 15:31
Вихователя інтернату судили за побиття дітей Вихователя інтернату судили за побиття дітей
30 вересень, 2014, 17:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Громадський активіст з Волині нарікає на кіберполіцію, яка не може встановити власника фейкового акаунта
Сьогодні, 15:30
 0
У Луцьку під тиском громади відновили зупинку
Сьогодні, 15:27
 0
«Дітей Господь не дав, тому усю любов віддаю коровам»: як волинянка стала фермеркою
Сьогодні, 15:22
 0
Сміття і кози на пляжі: місце відпочинку в районі Теремно потопає у смітті. ВІДЕО
Сьогодні, 15:11
 0
Лучан просять економніше витрачати воду
Сьогодні, 14:46
 0
Медіа
відео
1/8
﻿