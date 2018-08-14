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Від і до: скільки коштує лепеха на ринку у Луцьку напередодні Трійці

Від і до: скільки коштує лепеха на ринку у Луцьку напередодні Трійці
До свята Трійці, яке традиційно відзначають на 50-й день після Великодня, українці звикли встеляти оселю лепехою. Вірять у магічну силу татар-зілля, як його називають в народі, і у те, що це дієвий оберіг від злих сил.

Тому Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило поцікавитись, скільки ж коштує лепеха на Центральному (Старому) ринку Луцька.

Так, цьогоріч ціна на рослину коливиється від 5 до 10-13 гривень, все залежить від розміру і "свіжості", якщо стебла не пожовкли і не втратили естетичного вигляду, то продавці беруть більше.

І так, маленький оберемочок із 5-7 штук коштує на Старому ринку 5-6 гривень.

Від і до: скільки коштує лепеха на ринку у Луцьку напередодні Трійці


Трохи більші за розміром стебла продають по 7-9 гривень за відповідну кількість.

Від і до: скільки коштує лепеха на ринку у Луцьку напередодні Трійці


Вартість оберемку лепехи великих розмірів стартує від 10 гривень.

Від і до: скільки коштує лепеха на ринку у Луцьку напередодні Трійці


Найчастіше говорять, що зберігати лепеху в хаті потрібно три дні. Кажуть, якщо зілля тримати в оселі довше, то людина постійно буде хотіти спати і не зможе нормально працювати.

Від і до: скільки коштує лепеха на ринку у Луцьку напередодні Трійці


До слова, українці чекають аж на три офіційних вихідних: 15 червня - 17 червня.

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Теги: Луцьк, Трійця, від і до, лепеха, ціна, гроші, свято
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