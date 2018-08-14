Від і до: скільки коштує лепеха на ринку у Луцьку напередодні Трійці

До свята Трійці, яке традиційно відзначають на 50-й день після Великодня, українці звикли встеляти оселю лепехою. Вірять у магічну силу татар-зілля, як його називають в народі, і у те, що це дієвий оберіг від злих сил.Томувирішило поцікавитись, скільки ж коштує лепеха на Центральному (Старому) ринку Луцька.Так, цьогоріч ціна на рослину коливиється від 5 до 10-13 гривень, все залежить від розміру і "свіжості", якщо стебла не пожовкли і не втратили естетичного вигляду, то продавці беруть більше.І так, маленький оберемочок із 5-7 штук коштує на Старому ринку 5-6 гривень.Трохи більші за розміром стебла продають по 7-9 гривень за відповідну кількість.Вартість оберемку лепехи великих розмірів стартує від 10 гривень.Найчастіше говорять, що зберігати лепеху в хаті потрібно три дні. Кажуть, якщо зілля тримати в оселі довше, то людина постійно буде хотіти спати і не зможе нормально працювати.До слова, українці чекають аж на три офіційних вихідних: 15 червня - 17 червня.