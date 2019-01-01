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У Луцьку щороку 700 смертельно хворих потребують допомоги

У Луцьку щороку 700 смертельно хворих потребують допомоги
У Луцьку цьогоріч витратили 300 тисяч гривень на придбання наркотичних препаратів для пацієнтів з невиліковними хворобами.

Про це йдеться в інформації про виконання відповідної програми.

У Луцьку кількість хворих, які можуть потребувати паліативної допомоги, становить близько 700 осіб на рік, у тому числі – понад 50-60 дітей.

Так, за період з 2016-2018 років на ці потреби витратили 0,4 мільйона гривень, цьогоріч – ще 0,3 мільйона. Крім цього, управління охорони здоров’я Луцької міської ради скерувало пропозиції комунальним некомерційним підприємствам охорони здоров’я щодо розгляду можливості забезпечення знеболювальним препаратом «Фентаніл М Сандоз» онкологічних хворих та включення його у клінічний маршрут пацієнта при наданні паліативної допомог.


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Теги: медицина, Луцьк
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