У Луцьку щороку 700 смертельно хворих потребують допомоги

У Луцьку цьогоріч витратили 300 тисяч гривень на придбання наркотичних препаратів для пацієнтів з невиліковними хворобами.Про це йдеться в інформації про виконання відповідної програми.У Луцьку кількість хворих, які можуть потребувати паліативної допомоги, становить близько 700 осіб на рік, у тому числі – понад 50-60 дітей.Так, за період з 2016-2018 років на ці потреби витратили 0,4 мільйона гривень, цьогоріч – ще 0,3 мільйона. Крім цього, управління охорони здоров’я Луцької міської ради скерувало пропозиції комунальним некомерційним підприємствам охорони здоров’я щодо розгляду можливості забезпечення знеболювальним препаратом «Фентаніл М Сандоз» онкологічних хворих та включення його у клінічний маршрут пацієнта при наданні паліативної допомог.