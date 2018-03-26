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Громадський активіст з Волині нарікає на кіберполіцію, яка не може встановити власника фейкового акаунта

Громадський активіст з Волині нарікає на кіберполіцію, яка не може встановити власника фейкового акаунта
Громадський активіст з Володимира-Волинського Тарас Сватко через суд поновив відкриття кримінального провадження у справі про власника фейкового аканту з якого про Тараса поширювали конфіденційну інформацію.

Про це Тарас Сватко написав на своїй сторінці у facebook.

У своєму дописі він зазначає, що сьогодні, 14 червня, відбувся судовий розгляд справи за скаргою на постанову слідчого про закриття кримінального провадження. Справа стосується поширення конфіденційної інформації з фейкового акаунту.

"...кіберполіція дала відповідь, цитую: "встановити дану особу, а також ІР-адресу не можливо, оскільки у вільному доступі відсутня інформація про особу, а на сторінці особи відсутнє фото користувача, та розміщено недостатньо інформації, по якій можливо ідентифікувати невстановлену особу під ніком "Андрій Кравчук".Вдумайтесь! Технічно оснащена кіберполіція не може встановити ІР-адресу, бо немає інформації у відкритому доступі про особу і відсутнє її фото! Та якби така інформація була, то це не був би фейковий акаунт і не потрібно було б нікого встановлювати! Чи існує межа ідіотизму? В голові не вкладається", - йдеться у дописі.


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Теги: кіберполіція, Тарас Сватко
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