«Паспортний стіл» у Луцьку тимчасово змінює адресу





Про це повідомили у прес-службі установи.



«Луцький міський відділ Управління Державної міграційної служби України у Волинській області з 19 червня прийматиме громадян за новою адресою м.Луцьк вул. Градний Узвіз буд. 4», – йдеться у дописі.



Зазначають, що такі заходи – тимчасові, у зв'язку з ремонтними роботами.

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