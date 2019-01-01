«Паспортний стіл» у Луцьку тимчасово змінює адресу
Сьогодні, 19:13
Луцький відділ Міграційної служби Волині змінює адресу.
Про це повідомили у прес-службі установи.
«Луцький міський відділ Управління Державної міграційної служби України у Волинській області з 19 червня прийматиме громадян за новою адресою м.Луцьк вул. Градний Узвіз буд. 4», – йдеться у дописі.
Зазначають, що такі заходи – тимчасові, у зв'язку з ремонтними роботами.
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Про це повідомили у прес-службі установи.
«Луцький міський відділ Управління Державної міграційної служби України у Волинській області з 19 червня прийматиме громадян за новою адресою м.Луцьк вул. Градний Узвіз буд. 4», – йдеться у дописі.
Зазначають, що такі заходи – тимчасові, у зв'язку з ремонтними роботами.
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