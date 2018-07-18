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У Запорізькій області від ботулізму померли 2 людини, ще одна – у реанімації

У Запорізькій області від ботулізму померли 2 людини, ще одна – у реанімації
У Запорізькій області від ботулізму померли двоє людей.

Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби.

"Запорізьку область можна розглядати як епіднебезпечну зону, оскільки випадки вищевказаної хвороби реєструються щорічно. У поточному році зареєстровано 5 випадків із 6 постраждалими, 2 людини померло. Причина отруєння – вживання риби, виготовленої з порушенням технологічного процесу та умов зберігання", - йдеться у повідомленні.

Наразі у відділенні реанімації Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні у вкрай важкому стані перебуває потерпіла мешканка м. Кам'янка-Дніпровська, яка своє захворювання пов'язує зі споживанням риби (сайри холодного копчення).

Запорізька область разом із іншими південними областями, відноситься до регіонів, де фікусується найвища захворюваність на ботулізм.


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Теги: ботулізм, смерть
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