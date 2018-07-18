У Запорізькій області від ботулізму померли 2 людини, ще одна – у реанімації





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"Запорізьку область можна розглядати як епіднебезпечну зону, оскільки випадки вищевказаної хвороби реєструються щорічно. У поточному році зареєстровано 5 випадків із 6 постраждалими, 2 людини померло. Причина отруєння – вживання риби, виготовленої з порушенням технологічного процесу та умов зберігання", - йдеться у повідомленні.



Наразі у відділенні реанімації Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні у вкрай важкому стані перебуває потерпіла мешканка м. Кам'янка-Дніпровська, яка своє захворювання пов'язує зі споживанням риби (сайри холодного копчення).



Запорізька область разом із іншими південними областями, відноситься до регіонів, де фікусується найвища захворюваність на ботулізм.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Запорізькій області від ботулізму померли двоє людей.Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби."Запорізьку область можна розглядати як епіднебезпечну зону, оскільки випадки вищевказаної хвороби реєструються щорічно. У поточному році зареєстровано 5 випадків із 6 постраждалими, 2 людини померло. Причина отруєння – вживання риби, виготовленої з порушенням технологічного процесу та умов зберігання", - йдеться у повідомленні.Наразі у відділенні реанімації Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні у вкрай важкому стані перебуває потерпіла мешканка м. Кам'янка-Дніпровська, яка своє захворювання пов'язує зі споживанням риби (сайри холодного копчення).Запорізька область разом із іншими південними областями, відноситься до регіонів, де фікусується найвища захворюваність на ботулізм.

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