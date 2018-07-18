У Запорізькій області від ботулізму померли 2 людини, ще одна – у реанімації
Сьогодні, 15:50
У Запорізькій області від ботулізму померли двоє людей.
Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби.
"Запорізьку область можна розглядати як епіднебезпечну зону, оскільки випадки вищевказаної хвороби реєструються щорічно. У поточному році зареєстровано 5 випадків із 6 постраждалими, 2 людини померло. Причина отруєння – вживання риби, виготовленої з порушенням технологічного процесу та умов зберігання", - йдеться у повідомленні.
Наразі у відділенні реанімації Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні у вкрай важкому стані перебуває потерпіла мешканка м. Кам'янка-Дніпровська, яка своє захворювання пов'язує зі споживанням риби (сайри холодного копчення).
Запорізька область разом із іншими південними областями, відноситься до регіонів, де фікусується найвища захворюваність на ботулізм.
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Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби.
"Запорізьку область можна розглядати як епіднебезпечну зону, оскільки випадки вищевказаної хвороби реєструються щорічно. У поточному році зареєстровано 5 випадків із 6 постраждалими, 2 людини померло. Причина отруєння – вживання риби, виготовленої з порушенням технологічного процесу та умов зберігання", - йдеться у повідомленні.
Наразі у відділенні реанімації Запорізької обласної інфекційної клінічної лікарні у вкрай важкому стані перебуває потерпіла мешканка м. Кам'янка-Дніпровська, яка своє захворювання пов'язує зі споживанням риби (сайри холодного копчення).
Запорізька область разом із іншими південними областями, відноситься до регіонів, де фікусується найвища захворюваність на ботулізм.
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