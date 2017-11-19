Директорку «Луцьктепла» звільняють
Сьогодні, 16:45
Директорку ДКП "Луцьктепло" Валентину Малютіну звільняють.
Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.
Нагадаємо, під час засідання виконкому Луцькради навколо питання про роботу підприємства розгорівся скандал. Тоді депутат Павло Данильчук наголосив, що за весь час роботи підприємства «Луцьктепло» тільки витягувало з бюджету міста мільйони доларів, які «не зрозуміло в чиї кишені потрапляли». Вперше колектив підприємства підтримав нового директора – Валентину Малютіну. Також почалися реальні кроки щодо реформування роботи ДКП. Тепер же їй хочуть не продовжити контракт і призначити «свого» директора.
У документі йдеться про те, що Валентину Малютіну звільнять 2 липня, коли закінчується строк дії трудового договору.
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Із 3 липня тимчасово виконуватиме обов’язки директора заступник головного інженера державного комунального підприємства «Луцьктепло» Іван Скорупський.
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Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.
Нагадаємо, під час засідання виконкому Луцькради навколо питання про роботу підприємства розгорівся скандал. Тоді депутат Павло Данильчук наголосив, що за весь час роботи підприємства «Луцьктепло» тільки витягувало з бюджету міста мільйони доларів, які «не зрозуміло в чиї кишені потрапляли». Вперше колектив підприємства підтримав нового директора – Валентину Малютіну. Також почалися реальні кроки щодо реформування роботи ДКП. Тепер же їй хочуть не продовжити контракт і призначити «свого» директора.
У документі йдеться про те, що Валентину Малютіну звільнять 2 липня, коли закінчується строк дії трудового договору.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Це зрежисована ситуація», – директор «Луцьктепла» про «кошмарення» підприємства
Із 3 липня тимчасово виконуватиме обов’язки директора заступник головного інженера державного комунального підприємства «Луцьктепло» Іван Скорупський.
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