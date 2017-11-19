Директорку «Луцьктепла» звільняють

Валентину Малютіну звільняють.



Про це йдеться у розпорядженні в.о. мера Луцька Григорія Пустовіта.



Нагадаємо, під час засідання виконкому Луцькради



У документі йдеться про те, що Валентину Малютіну звільнять 2 липня, коли закінчується строк дії трудового договору.



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Із 3 липня тимчасово виконуватиме обов’язки директора заступник головного інженера державного комунального підприємства «Луцьктепло» Іван Скорупський.

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