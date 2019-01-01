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У Луцьку судитимуть чоловіка через оборудки з боєприпасами

У Луцьку судитимуть чоловіка через оборудки з боєприпасами
Судитимуть чоловіка, який незаконно придбав та зберігав гранати із запалами до них та набої.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Нагадаємо, у лютому 2019 року чоловік незаконно придбав чотири гранат РГД-5 із запалами до них та 184 патрони різних калібрів, які в подальшому, без передбаченого законом дозволу, переніс та незаконно зберігав на березі річки Стир.

Зі сховку він двічі – у лютому та квітні 2019 року – забирав бойові припаси, переносив у села Полонка та Боратин Луцького району й збував, отримавши за це 800 грн.

Дії чоловіка органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження з бойовими припасами), санкція якої передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

У той же час, зауважують, що відповідно до ч. 3 ст. 263 КК України, звільняється від кримінальної відповідальності особа, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

Відтак Луцька місцева прокуратура звертається до лучан та мешканців Луцького району, які зберігають вдома чи деінде зброю, бойові припаси чи вибухівку, із наполегливим проханням добровільно здати їх, аби не бути притягнутим до кримінальної відповідальності.

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Теги: боєприпаси
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