Лучанин, який жорстоко побив активіста, вимагав від нього 10 тисяч доларів

Яни Чуріної Ігоря Кінаха,

вимагав від нього 10 тисяч доларів.



Про це інформує прокуратура Волинської області



Двічі - 12 та 22 лютого 2019 року – чоловік пред’являв місцевому активісту вимогу про передачу 10 тисяч доларів США, на яку потерпілий відповідав відмовою, адже заперечував наявність фінансових зобов’язань перед будь-ким.



Після цього чоловік чув погрози заподіяння у майбутньому фізичної шкоди здоров’ю.



Згодом, пізно ввечері 23 квітня 2019 року вимагач зі ще двома не встановленими поки особами реалізував свої погрози, напав на потерпілого поблизу залізничних колій неподалік вулиці Карпенка-Карого у Луцьку й завдав тяжких тілесних ушкоджень у виді відкритої черепно-мозкової травми, численних переломів та забоїв.



При цьому він знову висловлював вимогу щодо передачі йому у майбутньому грошових коштів.



Затриманому невдовзі нападнику повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину.



Луцький міськрайонний суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів.







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