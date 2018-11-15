вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Біля Луцька фура з мінватою врізалась у мікроавтобус

Біля Луцька фура з мінватою врізалась у мікроавтобус
У селі Рованці фура Renault з мінеральною ватою зіткнулася з мікроавтобусом Renault Traffic.

Про це інформують Волинські новини.

Зі слів очевидців, аварія сталась близько 16:00 години. Як повідомили свідки аварії, зіткнення транспортних засобів трапилося на об’їзній трасі, поблизу автомобільного салону «Vоlkswagen».

Очевидці припускають, що водій вантажівки втратив пильність, ймовірно, через несприятливі погодні умови – спеку, і через це в’їхав у мікроавтобус.

Унаслідок ДТП Renault отримав значні механічні пошкодження з правої сторони. На проїжджу частину висипався вміст вантажівки.

Як повідомили свідки аварії, внаслідок ДТП ніхто із людей суттєво не постраждав.
Біля Луцька фура з мінватою врізалась у мікроавтобус
Біля Луцька фура з мінватою врізалась у мікроавтобус
Біля Луцька фура з мінватою врізалась у мікроавтобус
Біля Луцька фура з мінватою врізалась у мікроавтобус
Біля Луцька фура з мінватою врізалась у мікроавтобус
Біля Луцька фура з мінватою врізалась у мікроавтобус

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, Рованці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер відомий у Луцьку вуличний музикант Муха
Сьогодні, 17:05
Директорку «Луцьктепла» звільняють
Сьогодні, 16:45
Біля Луцька фура з мінватою врізалась у мікроавтобус
Сьогодні, 16:37
Лучанин, який жорстоко побив активіста, вимагав від нього 10 тисяч доларів
Сьогодні, 16:35
Атовець з Волині помер на Одещині
Сьогодні, 16:30
Схожі новини
Під Луцьком вантажівка зіткнулася з легковиком Під Луцьком вантажівка зіткнулася з легковиком
15 листопад, 2018, 10:25
Під Луцьком зіткнулися три автівки. ФОТО Під Луцьком зіткнулися три автівки. ФОТО
03 жовтень, 2018, 23:43
Смертельна ДТП під Луцьком: постраждала жінка – у важкому стані Смертельна ДТП під Луцьком: постраждала жінка – у важкому стані
27 вересень, 2018, 15:31
Жахлива аварія під Луцьком: повідомили деталі Жахлива аварія під Луцьком: повідомили деталі
25 вересень, 2018, 10:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер відомий у Луцьку вуличний музикант Муха
Сьогодні, 17:05
 0
Директорку «Луцьктепла» звільняють
Сьогодні, 16:45
 0
Біля Луцька фура з мінватою врізалась у мікроавтобус
Сьогодні, 16:37
 0
Лучанин, який жорстоко побив активіста, вимагав від нього 10 тисяч доларів
Сьогодні, 16:35
 0
Атовець з Волині помер на Одещині
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8
﻿