Біля Луцька фура з мінватою врізалась у мікроавтобус





Про це інформують



Зі слів очевидців, аварія сталась близько 16:00 години. Як повідомили свідки аварії, зіткнення транспортних засобів трапилося на об’їзній трасі, поблизу автомобільного салону «Vоlkswagen».



Очевидці припускають, що водій вантажівки втратив пильність, ймовірно, через несприятливі погодні умови – спеку, і через це в’їхав у мікроавтобус.



Унаслідок ДТП Renault отримав значні механічні пошкодження з правої сторони. На проїжджу частину висипався вміст вантажівки.



Як повідомили свідки аварії, внаслідок ДТП ніхто із людей суттєво не постраждав.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рованці фура Renault з мінеральною ватою зіткнулася з мікроавтобусом Renault Traffic.Про це інформують Волинські новини Зі слів очевидців, аварія сталась близько 16:00 години. Як повідомили свідки аварії, зіткнення транспортних засобів трапилося на об’їзній трасі, поблизу автомобільного салону «Vоlkswagen».Очевидці припускають, що водій вантажівки втратив пильність, ймовірно, через несприятливі погодні умови – спеку, і через це в’їхав у мікроавтобус.Унаслідок ДТП Renault отримав значні механічні пошкодження з правої сторони. На проїжджу частину висипався вміст вантажівки.Як повідомили свідки аварії, внаслідок ДТП ніхто із людей суттєво не постраждав.

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