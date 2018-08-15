Помер відомий у Луцьку вуличний музикант Муха
Сьогодні, 17:05
У Facebook з’явилася інформація про смерть відомого луцького вуличного музиканта Олександра Мухіна, більш відомого як Муха.
Першим про це на своїй сторінці у facebook згадав лучанин Лев Фоменко, — пише Таблоїд Волині.
Під дописом почали з’являтися численні коментарі лучан. Зі слів деяких містян, Олександ Муха захворів на туберкульоз, за іншою версією музикант помер від раку.
Луцький бард-волоцюга був справжньою місцевою знаменитістю: його нерідко можна було зустріти з гітарою на вулицях міста, у громадському транспорті та луцьких закладах.
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Першим про це на своїй сторінці у facebook згадав лучанин Лев Фоменко, — пише Таблоїд Волині.
Під дописом почали з’являтися численні коментарі лучан. Зі слів деяких містян, Олександ Муха захворів на туберкульоз, за іншою версією музикант помер від раку.
Луцький бард-волоцюга був справжньою місцевою знаменитістю: його нерідко можна було зустріти з гітарою на вулицях міста, у громадському транспорті та луцьких закладах.
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