Помер відомий у Луцьку вуличний музикант Муха

Олександра Мухіна, більш відомого як Муха.



Першим про це на своїй сторінці у facebook згадав лучанин Лев Фоменко, — пише



Під дописом почали з’являтися численні коментарі лучан. Зі слів деяких містян, Олександ Муха захворів на туберкульоз, за іншою версією музикант помер від раку.



Луцький бард-волоцюга був справжньою місцевою знаменитістю: його нерідко можна було зустріти з гітарою на вулицях міста, у громадському транспорті та луцьких закладах.









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