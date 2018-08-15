вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Помер відомий у Луцьку вуличний музикант Муха

Помер відомий у Луцьку вуличний музикант Муха
У Facebook з’явилася інформація про смерть відомого луцького вуличного музиканта Олександра Мухіна, більш відомого як Муха.

Першим про це на своїй сторінці у facebook згадав лучанин Лев Фоменко, — пише Таблоїд Волині.

Під дописом почали з’являтися численні коментарі лучан. Зі слів деяких містян, Олександ Муха захворів на туберкульоз, за іншою версією музикант помер від раку.

Луцький бард-волоцюга був справжньою місцевою знаменитістю: його нерідко можна було зустріти з гітарою на вулицях міста, у громадському транспорті та луцьких закладах.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, музикант, Муха
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер відомий у Луцьку вуличний музикант Муха
Сьогодні, 17:05
Директорку «Луцьктепла» звільняють
Сьогодні, 16:45
Біля Луцька фура з мінватою врізалась у мікроавтобус
Сьогодні, 16:37
Лучанин, який жорстоко побив активіста, вимагав від нього 10 тисяч доларів
Сьогодні, 16:35
Атовець з Волині помер на Одещині
Сьогодні, 16:30
Схожі новини
Помер декан факультету мистецтв луцького вишу Помер декан факультету мистецтв луцького вишу
15 серпень, 2018, 09:13
На Волині помер музикант Петро Завіруха На Волині помер музикант Петро Завіруха
04 липень, 2018, 11:52
Пішов з життя відомий луцький музикант Пішов з життя відомий луцький музикант
11 липень, 2017, 16:08
У Києві помер репер Ларсон У Києві помер репер Ларсон
27 вересень, 2015, 03:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер відомий у Луцьку вуличний музикант Муха
Сьогодні, 17:05
 0
Директорку «Луцьктепла» звільняють
Сьогодні, 16:45
 0
Біля Луцька фура з мінватою врізалась у мікроавтобус
Сьогодні, 16:37
 0
Лучанин, який жорстоко побив активіста, вимагав від нього 10 тисяч доларів
Сьогодні, 16:35
 0
Атовець з Волині помер на Одещині
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8
﻿