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Як у Нововолинську освіжаються під вуличним душем. ФОТО

Як у Нововолинську освіжаються під вуличним душем. ФОТО
13-го червня на майдані Незалежності в Нововолинську з’явився вуличний душ для допомоги перехожим у спекотні дні.

Особливо сподобалася нова конструкція дітям, але й дорослі з задоволенням проходять та освіжаються під душем, роблячи на згадку фотографії та відео, - пише Буг.

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Нововолинці радісно зустріли новинку в центрі міста, яка дарує прохолоду в 30-ти градусну спеку.

Як у Нововолинську освіжаються під вуличним душем. ФОТО
Як у Нововолинську освіжаються під вуличним душем. ФОТО
Як у Нововолинську освіжаються під вуличним душем. ФОТО
Як у Нововолинську освіжаються під вуличним душем. ФОТО
Як у Нововолинську освіжаються під вуличним душем. ФОТО
Як у Нововолинську освіжаються під вуличним душем. ФОТО
Як у Нововолинську освіжаються під вуличним душем. ФОТО
Як у Нововолинську освіжаються під вуличним душем. ФОТО
Як у Нововолинську освіжаються під вуличним душем. ФОТО


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Теги: душ, Нововолинськ
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