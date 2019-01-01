Як у Нововолинську освіжаються під вуличним душем. ФОТО
Сьогодні, 17:31
13-го червня на майдані Незалежності в Нововолинську з’явився вуличний душ для допомоги перехожим у спекотні дні.
Особливо сподобалася нова конструкція дітям, але й дорослі з задоволенням проходять та освіжаються під душем, роблячи на згадку фотографії та відео, - пише Буг.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Нестерпні градуси: лучани рятуються від спеки під холодними бризками вуличних душів. ФОТО
Нововолинці радісно зустріли новинку в центрі міста, яка дарує прохолоду в 30-ти градусну спеку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Особливо сподобалася нова конструкція дітям, але й дорослі з задоволенням проходять та освіжаються під душем, роблячи на згадку фотографії та відео, - пише Буг.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Нестерпні градуси: лучани рятуються від спеки під холодними бризками вуличних душів. ФОТО
Нововолинці радісно зустріли новинку в центрі міста, яка дарує прохолоду в 30-ти градусну спеку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Четверо чоловіків, які загинули у жахливій аварії в Польщі, – заробітчани з Рівненщини
Сьогодні, 17:56
На Волині випав град розміром з вишню
Сьогодні, 17:41
Як у Нововолинську освіжаються під вуличним душем. ФОТО
Сьогодні, 17:31
Помер відомий у Луцьку вуличний музикант Муха
Сьогодні, 17:05
Директорку «Луцьктепла» звільняють
Сьогодні, 16:45