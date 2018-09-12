Четверо чоловіків, які загинули у жахливій аварії в Польщі, – заробітчани з Рівненщини





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Також стало відомо, що загиблі – 1981-го, 1987-го, 1986-го та 2000-го років народження. Усі – уродженці села Борбин, Млинівського району.



Український консул уже вирушив до повіту на заході Польщі, де сталася смертельна ДТП, повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.



За нашими даними родини померлих уже виїхали до Польщі, аби владнати юридичні питання і забрати тіла додому.



Як пише видання



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