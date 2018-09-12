вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Четверо чоловіків, які загинули у жахливій аварії в Польщі, – заробітчани з Рівненщини

Четверо чоловіків, які загинули у жахливій аварії в Польщі, – заробітчани з Рівненщини
У лікарні помер 19-річний учасник смертельної ДТП у Польщі. Відомо, що при собі не всі мали документи тож певний час їх особисті дані встановлювати фахівці.

Про це Радіо Трек стало відомо з власних джерел.

Також стало відомо, що загиблі – 1981-го, 1987-го, 1986-го та 2000-го років народження. Усі – уродженці села Борбин, Млинівського району.

Український консул уже вирушив до повіту на заході Польщі, де сталася смертельна ДТП, повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

За нашими даними родини померлих уже виїхали до Польщі, аби владнати юридичні питання і забрати тіла додому.

Як пише видання Рівне вечірнє українці, що потрапили у смертельне ДТП у Польщі, приїхали із Рівненщини на заробітки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Польща, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Думаю, їх не буде», – нардеп з Луцька про парламентські вибори 21 липня
Сьогодні, 18:30
Волинські веслувальники здобули перемогу і поїдуть на чемпіонат світу в Угорщину
Сьогодні, 18:16
Четверо чоловіків, які загинули у жахливій аварії в Польщі, – заробітчани з Рівненщини
Сьогодні, 17:56
На Волині випав град розміром з вишню
Сьогодні, 17:41
Як у Нововолинську освіжаються під вуличним душем. ФОТО
Сьогодні, 17:31
Схожі новини
У Польщі BMW влетіло у пішоходів – загинули троє українців У Польщі BMW влетіло у пішоходів – загинули троє українців
25 березень, 06:11
Автобус з українцями потрапив у смертельну ДТП в Польщі Автобус з українцями потрапив у смертельну ДТП в Польщі
01 березень, 13:40
У Польщі зіткнулися два легковики з українцями: загинула дівчина. ФОТО У Польщі зіткнулися два легковики з українцями: загинула дівчина. ФОТО
12 вересень, 2018, 08:27
Смертельна автотроща: арештували водія, який у Польщі зірвався у прірву Смертельна автотроща: арештували водія, який у Польщі зірвався у прірву
20 серпень, 2018, 13:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Думаю, їх не буде», – нардеп з Луцька про парламентські вибори 21 липня
Сьогодні, 18:30
 0
Вчимось вибирати безпечні продукти за доступними цінами*
Сьогодні, 18:25
 0
Волинські веслувальники здобули перемогу і поїдуть на чемпіонат світу в Угорщину
Сьогодні, 18:16
 0
Четверо чоловіків, які загинули у жахливій аварії в Польщі, – заробітчани з Рівненщини
Сьогодні, 17:56
 0
На Волині випав град розміром з вишню
Сьогодні, 17:41
 0
Медіа
відео
1/8
﻿