«Думаю, їх не буде», – нардеп з Луцька про парламентські вибори 21 липня

Народний депутатпереконаний, що Конституційний суд визнає не конституційним рішенням про розпуск парламенту і позачергові вибори 21 липня не відбудуться.Про це він сказав в ефірі телеканалу Рада.«Я думаю, що дострокових виборів не буде. Все таки будуть чергові вибори, а отже, маючи новий виборчий кодекс, ми зможемо зайти в чергові вибори в жовтні. Мої думки ґрунтуються на трьох основних аспектах: перше – це те, що Конституційний суд не став робити кулуарне засідання, а вирішив зробити його відкритим і кожна сторона відстоює свою позицію», – сказав народний обранець.Ігор Лапін зазначив, що він один із підписантів подання народних депутатів щодо конституційності Указу Президента про розпуск Верховної Ради і впевнений, що президент Зеленський видав антиконституційний указ.«Другий аргумент на чому ґрунтується моє переконання – я знаю, що жодного дня не було в парламенті, щоб не було коаліції, тобто менше 226 народних депутатів. Завжди була коаліція», – пояснив політик.«І третій аргумент – це те, що в Конституції написано, що коаліція складається з депутатів і депутатський фракцій, до якої, а не до яких, входить 226 депутатів», – зауважив нардеп.«Тому, я маю надію, що все таки Конституційний суд прийме виважене рішення. Важливо, що в дуже багатьох суддів закінчуються термін повноважень, їм не вдасться ховатись за тими мантіями – за три місця вони стануть рядовими громадянами», – підсумував Ігор Лапін.