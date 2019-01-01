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«Думаю, їх не буде», – нардеп з Луцька про парламентські вибори 21 липня

«Думаю, їх не буде», – нардеп з Луцька про парламентські вибори 21 липня
Народний депутат Ігор Лапін переконаний, що Конституційний суд визнає не конституційним рішенням про розпуск парламенту і позачергові вибори 21 липня не відбудуться.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Рада.

«Я думаю, що дострокових виборів не буде. Все таки будуть чергові вибори, а отже, маючи новий виборчий кодекс, ми зможемо зайти в чергові вибори в жовтні. Мої думки ґрунтуються на трьох основних аспектах: перше – це те, що Конституційний суд не став робити кулуарне засідання, а вирішив зробити його відкритим і кожна сторона відстоює свою позицію», – сказав народний обранець.

Ігор Лапін зазначив, що він один із підписантів подання народних депутатів щодо конституційності Указу Президента про розпуск Верховної Ради і впевнений, що президент Зеленський видав антиконституційний указ.

«Другий аргумент на чому ґрунтується моє переконання – я знаю, що жодного дня не було в парламенті, щоб не було коаліції, тобто менше 226 народних депутатів. Завжди була коаліція», – пояснив політик.

«І третій аргумент – це те, що в Конституції написано, що коаліція складається з депутатів і депутатський фракцій, до якої, а не до яких, входить 226 депутатів», – зауважив нардеп.

«Тому, я маю надію, що все таки Конституційний суд прийме виважене рішення. Важливо, що в дуже багатьох суддів закінчуються термін повноважень, їм не вдасться ховатись за тими мантіями – за три місця вони стануть рядовими громадянами», – підсумував Ігор Лапін.

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Теги: Ігор Лапін, вибори, парламент
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