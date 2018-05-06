У Луцьку неповнолітній розбишака «тероризує» цілий мікрорайон





Про це повідомили у прес-службі поліції, пише інтернет-видання «



Про хлопця, який вживаючи мiцнi алкогольні напої, тероризує спокiй мешканцiв усього району, лякає дiтей i неодноразово був учасником побиття дiтей просто серед бiлого дня, повідомили свідки.



У поліції повідомили, що 12 червня надійшло повідомлення про те, що на проспекті Соборності декілька неповнолітніх осіб нанесли тілесні ушкодження чоловіку. Хлопець чіплявся до перехожих, справляли природні потреби тощо.



Потерпілий – це 40-річний житель Луцька, він отримав тілесні ушкодження, але його не госпіталізували. Відповідно поліція встановила, що причетний до побиття цього чоловіка 16-річний лучанин.



За цим фактом відомості поліція внесла до ЄРДР за часиною першою статті 125 Кримінального Кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження). Санкція цієї статті передбачає до одного року виправних робіт. Наразі досудове розслідування за цим фактом триває, під час якого будуть встановлені інші учасники дрібного хуліганства, на яких відповідно складуть адмінпротоколи за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А за дрібне хуліганство правопорушникам загрожує покарання у вигляді штрафу або ж виправні чи громадські роботи або ж адмінарешт строком до 15 діб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція встановила юнака, який «тероризував» мешканців свого мікрорайону та побив чоловіка.Про це повідомили у прес-службі поліції, пише інтернет-видання « Волинь Online ».Про хлопця, який вживаючи мiцнi алкогольні напої, тероризує спокiй мешканцiв усього району, лякає дiтей i неодноразово був учасником побиття дiтей просто серед бiлого дня, повідомили свідки.У поліції повідомили, що 12 червня надійшло повідомлення про те, що на проспекті Соборності декілька неповнолітніх осіб нанесли тілесні ушкодження чоловіку. Хлопець чіплявся до перехожих, справляли природні потреби тощо.Потерпілий – це 40-річний житель Луцька, він отримав тілесні ушкодження, але його не госпіталізували. Відповідно поліція встановила, що причетний до побиття цього чоловіка 16-річний лучанин.За цим фактом відомості поліція внесла до ЄРДР за часиною першою статті 125 Кримінального Кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження). Санкція цієї статті передбачає до одного року виправних робіт. Наразі досудове розслідування за цим фактом триває, під час якого будуть встановлені інші учасники дрібного хуліганства, на яких відповідно складуть адмінпротоколи за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А за дрібне хуліганство правопорушникам загрожує покарання у вигляді штрафу або ж виправні чи громадські роботи або ж адмінарешт строком до 15 діб.

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