У «ПортCity» – знижки на вихідних*
Сьогодні, 20:03
Літо – в розпалі. Пора суконь, босоніжок, шортів… Нові літні колекції та вигідні знижки – вже у ТРЦ «ПортCity».
Вихідні у торгово-розважальному центрі «ПортCity» – це не тільки відпочинок і розваги, але й можливість вигідного шопінгу.
Адже саме у вихідні магазини ТРЦ пропонують відвідувачам мегазнижки.
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Вихідні у торгово-розважальному центрі «ПортCity» – це не тільки відпочинок і розваги, але й можливість вигідного шопінгу.
Адже саме у вихідні магазини ТРЦ пропонують відвідувачам мегазнижки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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