У «ПортCity» – знижки на вихідних*





Вихідні у торгово-розважальному центрі «ПортCity» – це не тільки відпочинок і розваги, але й можливість вигідного шопінгу.



Адже саме у вихідні магазини ТРЦ пропонують відвідувачам мегазнижки.



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