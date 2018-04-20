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У «ПортCity» – знижки на вихідних*

У «ПортCity» – знижки на вихідних*
Літо – в розпалі. Пора суконь, босоніжок, шортів… Нові літні колекції та вигідні знижки – вже у ТРЦ «ПортCity».

Вихідні у торгово-розважальному центрі «ПортCity» – це не тільки відпочинок і розваги, але й можливість вигідного шопінгу.

Адже саме у вихідні магазини ТРЦ пропонують відвідувачам мегазнижки.

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Теги: «ПортCity», Луцьк, ТРЦ, знижки
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