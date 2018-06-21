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Закохані пари зможуть побратись під час «Княжого» фестивалю на Волині

Закохані пари зможуть побратись під час «Княжого» фестивалю на Волині
14-го липня на фестивалі «Княжий» закохані пари зможуть одружитись.

Про це повідомляють організатори на сторінці фестивалю у facebook.

«Фестиваль «Княжий» існує для того, щоб дарувати людям нові враження, емоції та радість. І цьогоріч ми хочемо зробити так, щоб фестиваль став незабутнім для закоханих пар.

Тому з радістю повідомляємо, що на «Княжому» 14-го липня можна буде взяти шлюб!

Дякуємо за можливість провести Княже весілля Володимир-Волинському міськрайонному відділу ДРАЦС і Аллі Войтюк, а також послузі «Шлюб за добу».

Організатори фестивалю попіклуються, щоб цей день став незабутнім для закоханих, які підуть на такий важливий крок. Все буде антуражно, ефектно, інтригуюче, емоційно і на очах у тисяч відвідувачів фестивалю.

Крім того, весільна фотосесія вже буде забезпечена», - йдеться в дописі.

Довідка:

Фестиваль «Княжий» - масштабний захід, котрий відбудеться вже втретє 13-14 липня в парку села Заріччя поблизу міста Володимир-Волинський. Головний акцент фестиваль робить на історичну реконструкцію боїв, театралізовані дійства, кінний театр, тематичний одяг та україномовну музику.

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Теги: Володимир-Волинський, фестиваль, Княжий, одруження
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