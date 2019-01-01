На Волині від удару блискавки зайнялась новобудова. ФОТО





Як розповів головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук, на виклик виїжджали 10 ДПРЧ м. Любомль, МПО Головне, МПО Полапи та допомагав автомобіль ДП «Прибузьке лісове господарство», - про це повідомляє



«Внаслідок пожежі знищено 120 метрів квадратних покрівлі по дерев'яній обрешітки, 9 вікон, 3 дверей, 100 метрів квадратних перекриття, пошкоджено стіни. Ймовірна причина пожежі розряд блискавки», – повідомив інспектор.





Рятувальники вкотре нагадують правила безпечної поведінки під час грози.



Якщо у цей час перебуваєте вдома, зачиніть усі вікна та двері. У приміщенні не повинно бути протягу, що, як магніт, притягує кульову блискавку. Тримайтеся подалі від електроприладів, антен, проводів – усі вони вловлюють розряд.



Якщо опинилися на вулиці, уникайте високих дерев, металевих парканів, стін. У лісі не ховайтеся від грози на узвишші. Знайдіть низькі дерева, що стоять поряд. Ховатися під одиноким високим деревом небезпечно для життя. Ні в якому разі не бігайте й не плавайте. Зверніть увагу на місцевість: якщо на деревах помітні сліди від потрапляння блискавки, отже, ґрунт навколо має високу провідність електрики, і вона б’є туди постійно. Дуб, тополя, сосна та ялина найбільш уразливі для розрядів, найменше – верба, клен та кущі.



Якщо опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі. Воно повинно бути сухим – вологий ґрунт сильніше проводить електрику. Коли поблизу немає сухого заглиблення, сховайтеся в мокрому, але не лягайте в повний зріст.



Під час прогулянки на велосипеді чи мотоциклі, терміново зупиніться – рухатися небезпечно. В автомобілі не забудьте зняти всі металеві антени з поверхні, які можуть притягувати розряди.



Запам’ятайте: всі електричні прилади, зокрема мобільні телефони, є своєрідними приймачами для блискавок. Тому в жодному разі не користуйтеся ними під час грози, натомість негайно вимкніть.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю, 14 червня, близько 16 години виникла пожежа житлового будинку (новобудова) в селі Згорани.Як розповів головний інспектор Любомльського РВ УДСНС України, капітан служби цивільного захисту, на виклик виїжджали 10 ДПРЧ м. Любомль, МПО Головне, МПО Полапи та допомагав автомобіль ДП «Прибузьке лісове господарство», - про це повідомляє Район.Любомль «Внаслідок пожежі знищено 120 метрів квадратних покрівлі по дерев'яній обрешітки, 9 вікон, 3 дверей, 100 метрів квадратних перекриття, пошкоджено стіни. Ймовірна причина пожежі розряд блискавки», – повідомив інспектор.Рятувальники вкотре нагадують правила безпечної поведінки під час грози.Якщо у цей час перебуваєте вдома, зачиніть усі вікна та двері. У приміщенні не повинно бути протягу, що, як магніт, притягує кульову блискавку. Тримайтеся подалі від електроприладів, антен, проводів – усі вони вловлюють розряд.Якщо опинилися на вулиці, уникайте високих дерев, металевих парканів, стін. У лісі не ховайтеся від грози на узвишші. Знайдіть низькі дерева, що стоять поряд. Ховатися під одиноким високим деревом небезпечно для життя. Ні в якому разі не бігайте й не плавайте. Зверніть увагу на місцевість: якщо на деревах помітні сліди від потрапляння блискавки, отже, ґрунт навколо має високу провідність електрики, і вона б’є туди постійно. Дуб, тополя, сосна та ялина найбільш уразливі для розрядів, найменше – верба, клен та кущі.Якщо опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі. Воно повинно бути сухим – вологий ґрунт сильніше проводить електрику. Коли поблизу немає сухого заглиблення, сховайтеся в мокрому, але не лягайте в повний зріст.Під час прогулянки на велосипеді чи мотоциклі, терміново зупиніться – рухатися небезпечно. В автомобілі не забудьте зняти всі металеві антени з поверхні, які можуть притягувати розряди.Запам’ятайте: всі електричні прилади, зокрема мобільні телефони, є своєрідними приймачами для блискавок. Тому в жодному разі не користуйтеся ними під час грози, натомість негайно вимкніть.

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