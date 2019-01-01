Андрій Покровський привітав луцьких медиків з професійним святом. ФОТО

Андрій Покровський привітав із професійним святом усіх медиків Луцької міської клінічної лікарні.



Святковий захід з нагоди Дня медичного працівника відбувся напередодні, 14 червня, у стінах лікарні та зібрав у актовому залі чималу кількість професіоналів своєї справи. Про це пише



Так, від мецената лікарі отримали новенькі праски, електрочайники, мікрохвильові печі, дошки для прасування та іншу потрібну техніку. А привітати луцьких працівників медичної сфери прийшов співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер.



«Від Андрія Покровського я вітаю вас із професійним святом і бажаю, щоб ваші руки ніколи не опускалися, щоб ви отримували від роботи не лише задоволення, але й відповідне матеріальне збагачення, на яке ви безумовно заслуговуєте», – привітав Тарас Шкітер.





Та додав, що Громадянський Рух «СВІДОМІ» на чолі з Андрієм Покровським працює близько 2 років і одним із стратегічних напрямків є допомога системі охорони здоров’я у Луцьку.



«Насправді на регіональному рівні можна достатньо допомагати лікарям, медсестрам і лікувальним закладам. Минулого року Андрій Покровський подарував ендоскоп для лікарні. Цього року – це побутова техніка», – уточнив співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ».











З його слів, подаровану техніку обирали, порадившись із головним лікарем Луцької міської клінічної лікарні Ларисою Духневич. І це саме та техніка, яка потрібна у кожне відділення лікарні.





«Ми стикнулися з тим, що багато лікарів і медсестер говорять про проблеми, які є у лікарнях, але це не доходить до депутатського корпусу і містян. А ми просимо, аби ви зверталися. Ви можете все змінювати, говорячи про це», – підсумував Тарас Шкітер.



У Громадянському Русі «СВІДОМІ» переконані, що основне, чого треба прагнути зараз – це підвищити рівень заробітних плат медиків та покращити їх умови праці. Влада міста має поставити перед собою завдання шукати можливості, щоб дофінансовувати охорону здоров’я у місті.



До вітань долучився і начальник управління охорони здоров’я Луцькради Микола Якимчук. Він нагородив лікарів грамотами та подякував за плідну працю.



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