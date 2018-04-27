Голова однієї з найуспішніших громад на Волині виходить із партії «УКРОП». ЗАЯВА

Олена Твердохліб заявила про вихід з партії "УКРОП".



Відповідну заяву вона оприлюднила на своїй сторінці у



"Без коментарів...", - написала Олена Твердохліб.



Своє звернення вона адресувала голові Волинської обласної регіональної парторганізації політичної партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Вячеславу Рубльову.



У заяві Олена Твердохліб вказала, що виходить з партії за власним бажанням.







Нагадаємо, нещодавно голова Княгининівської громади написала

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Княгининівської громадизаявила про вихід з партії "УКРОП".Відповідну заяву вона оприлюднила на своїй сторінці у facebook "Без коментарів...", - написала Олена Твердохліб.Своє звернення вона адресувала голові Волинської обласної регіональної парторганізації політичної партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП"У заяві Олена Твердохліб вказала, що виходить з партії за власним бажанням.Нагадаємо, нещодавно голова Княгининівської громади написала заяву на звільнення , проте згодом відкликала її

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію