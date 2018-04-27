Голова однієї з найуспішніших громад на Волині виходить із партії «УКРОП». ЗАЯВА
Сьогодні, 22:20
Голова Княгининівської громади Олена Твердохліб заявила про вихід з партії "УКРОП".
Відповідну заяву вона оприлюднила на своїй сторінці у facebook.
"Без коментарів...", - написала Олена Твердохліб.
Своє звернення вона адресувала голові Волинської обласної регіональної парторганізації політичної партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Вячеславу Рубльову.
У заяві Олена Твердохліб вказала, що виходить з партії за власним бажанням.
Нагадаємо, нещодавно голова Княгининівської громади написала заяву на звільнення, проте згодом відкликала її.
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Відповідну заяву вона оприлюднила на своїй сторінці у facebook.
"Без коментарів...", - написала Олена Твердохліб.
Своє звернення вона адресувала голові Волинської обласної регіональної парторганізації політичної партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Вячеславу Рубльову.
У заяві Олена Твердохліб вказала, що виходить з партії за власним бажанням.
Нагадаємо, нещодавно голова Княгининівської громади написала заяву на звільнення, проте згодом відкликала її.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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