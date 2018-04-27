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Голова однієї з найуспішніших громад на Волині виходить із партії «УКРОП». ЗАЯВА

Голова однієї з найуспішніших громад на Волині виходить із партії «УКРОП». ЗАЯВА
Голова Княгининівської громади Олена Твердохліб заявила про вихід з партії "УКРОП".

Відповідну заяву вона оприлюднила на своїй сторінці у facebook.

"Без коментарів...", - написала Олена Твердохліб.

Своє звернення вона адресувала голові Волинської обласної регіональної парторганізації політичної партії "Українське об'єднання патріотів - УКРОП" Вячеславу Рубльову.

У заяві Олена Твердохліб вказала, що виходить з партії за власним бажанням.

Голова однієї з найуспішніших громад на Волині виходить із партії «УКРОП». ЗАЯВА


Нагадаємо, нещодавно голова Княгининівської громади написала заяву на звільнення, проте згодом відкликала її.

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Теги: Олена Твердохліб, заява, УКРОП, Вячеслав Рубльов
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