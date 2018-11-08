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У районі на Волині будуть зариблювати озера

У районі на Волині будуть зариблювати озера
Заплановано здійснити зариблення озер аборигенними видами риб та біомеліорацію озер в Шацькому районі.

Про це йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА від 12 червня 2019 року № 333 – передає Район.Шацьк.

У Волинській ОДА затвердили перелік природоохоронних заходів, що фінансуються у 2019 році за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

У Шацькому районі одна з таких програм – «Зариблення озер аборигенними видами риб та біомеліорація озер в Шацькому районі (запобігання знищенню або відновлення)», на реалізацію якої з обласного бюджету передбачено 100 тисяч грн.

Реалізовуватиме її Шацька ОТГ. До спів фінансування програми долучаться районний бюджет (100 тисяч грн.), та Шацька ОТГ (100 тисяч грн.).

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Теги: Шацький район, озеро, зариблення, риба
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