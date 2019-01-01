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У Луцьку об'єднали дві бібліотеки

У Луцьку об'єднали дві бібліотеки
Луцьку районну бібліотеку, розташовану по вул.Ковельській, 56, прийнято у міську комунальну власність та об’єднано з міською бібліотекою-філією №3 для дорослих, що на вул. Драгоманова, 1.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Внаслідок злиття двох бібліотек збільшився та урізноманітнився книжковий фонд і кількість одержуваних назв періодичних видань. Відвідувачі можуть вільно користуватись послугами Інтернет-центру (8 робочих місць) і Wi-Fi, отримати додаткові послуги з використанням комп’ютерних технологій.

Організовано у бібліотеці і сектор обслуговування дошкільнят та учнів 1-9-х класів, де зібрано найкращу нову дитячу літературу – великий вибір ілюстрованих енциклопедій, довідників, казок, легенд, книг з курсу шкільної програми. Діти можуть долучитися до занять в гуртку ляльки і книги «Веселка», взяти участь в цікавих заходах в рамках програми «Бібліотека - територія дитинства», в літній комп’ютерній школі. Для дорослих діє літературний клуб «Джерело» та клуб «Надвечір’я».

Бібліотека знаходиться на ІІ-му поверсі культурно-мистецького центру «Красне» по вул. Ковельська, 56.

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Теги: бібліотека, злиття
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