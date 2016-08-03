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У Луцьку активно ремонтують школи. ФОТО

У Луцьку активно ремонтують школи. ФОТО
У Луцьку триває капітальний ремонт спортивного залу в загальноосвітній школі №20. Стіни обшиваються дерев’яною шалівкою, іде підготовка до ремонту підлоги.

Про це інформують на сайті Луцької міської ради.

Здійснено повну реконструкцію у відповідності із державними нормами системи електропостачання спортивної зали, замінено освітлення, встановлено аварійні вимикачі. Капітально відремонтовано стелю.

У Луцьку активно ремонтують школи. ФОТО
У Луцьку активно ремонтують школи. ФОТО
У Луцьку активно ремонтують школи. ФОТО
У Луцьку активно ремонтують школи. ФОТО
У Луцьку активно ремонтують школи. ФОТО
У Луцьку активно ремонтують школи. ФОТО
У Луцьку активно ремонтують школи. ФОТО

Широкого спектру робіт потребує і спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5. Розбитий асфальт на подвір’ї закладу планується замінити на бруківку. А вже найближчим часом школа отримає повністю нові вбиральні.

Оновлені санвузли отримає також навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 – ліцей». Окрім цього, завдяки благодійній допомозі дирекції закладу вдалось облаштувати нову креативну кімнату, та своїми силами доглядати за нещодавно зведеним навколо школи сквером.

У Луцьку активно ремонтують школи. ФОТО
У Луцьку активно ремонтують школи. ФОТО
У Луцьку активно ремонтують школи. ФОТО
У Луцьку активно ремонтують школи. ФОТО
У Луцьку активно ремонтують школи. ФОТО
У Луцьку активно ремонтують школи. ФОТО
У Луцьку активно ремонтують школи. ФОТО
У Луцьку активно ремонтують школи. ФОТО
У Луцьку активно ремонтують школи. ФОТО

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Теги: школа, ремонт, спортзал
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