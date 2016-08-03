У Луцьку активно ремонтують школи. ФОТО





Про це інформують на



Здійснено повну реконструкцію у відповідності із державними нормами системи електропостачання спортивної зали, замінено освітлення, встановлено аварійні вимикачі. Капітально відремонтовано стелю.





Широкого спектру робіт потребує і спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5. Розбитий асфальт на подвір’ї закладу планується замінити на бруківку. А вже найближчим часом школа отримає повністю нові вбиральні.



Оновлені санвузли отримає також навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 – ліцей». Окрім цього, завдяки благодійній допомозі дирекції закладу вдалось облаштувати нову креативну кімнату, та своїми силами доглядати за нещодавно зведеним навколо школи сквером.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку триває капітальний ремонт спортивного залу в загальноосвітній школі №20. Стіни обшиваються дерев’яною шалівкою, іде підготовка до ремонту підлоги.Про це інформують на сайті Луцької міської ради.Здійснено повну реконструкцію у відповідності із державними нормами системи електропостачання спортивної зали, замінено освітлення, встановлено аварійні вимикачі. Капітально відремонтовано стелю.Широкого спектру робіт потребує і спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5. Розбитий асфальт на подвір’ї закладу планується замінити на бруківку. А вже найближчим часом школа отримає повністю нові вбиральні.Оновлені санвузли отримає також навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 – ліцей». Окрім цього, завдяки благодійній допомозі дирекції закладу вдалось облаштувати нову креативну кімнату, та своїми силами доглядати за нещодавно зведеним навколо школи сквером.

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