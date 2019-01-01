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Через велику кількість аварій у селі на Волині встановили камеру відеонагляду. ФОТО

Через велику кількість аварій у селі на Волині встановили камеру відеонагляду. ФОТО
У селі Замшани Ратнівського району служба автомобільних доріг у Волинській області встановила камеру відеоспостерження.

Про це повідомили у спільноті "Вісті Замшанівського с. о." у facebook.

"На перехресті біля Обеліска Слави встановили камеру відеонагляду, доступ до якої матимуть автодор і представники поліції.

Працівники автодору повідомляють, що встановлення камери відбувається без впливу індивідуального депутатського авторитету", - йдеться в дописі.

Через велику кількість аварій у селі на Волині встановили камеру відеонагляду. ФОТО
Через велику кількість аварій у селі на Волині встановили камеру відеонагляду. ФОТО
Через велику кількість аварій у селі на Волині встановили камеру відеонагляду. ФОТО
Через велику кількість аварій у селі на Волині встановили камеру відеонагляду. ФОТО


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Теги: камера, автодор, аварія, Замшани
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