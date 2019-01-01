Через велику кількість аварій у селі на Волині встановили камеру відеонагляду. ФОТО





Про це повідомили у спільноті "Вісті Замшанівського с. о." у facebook.



"На перехресті біля Обеліска Слави встановили камеру відеонагляду, доступ до якої матимуть автодор і представники поліції.



Працівники автодору повідомляють, що встановлення камери відбувається без впливу індивідуального депутатського авторитету", - йдеться в дописі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Замшани Ратнівського району служба автомобільних доріг у Волинській області встановила камеру відеоспостерження.Про це повідомили у спільноті "Вісті Замшанівського с. о." у facebook."На перехресті біля Обеліска Слави встановили камеру відеонагляду, доступ до якої матимуть автодор і представники поліції.Працівники автодору повідомляють, що встановлення камери відбувається без впливу індивідуального депутатського авторитету", - йдеться в дописі.

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