Курс валют у Луцьку на 15 червня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.221, а продаж - 26.609.
Євро при купівлі становить - 29.434, продажу - 0.415.
Курс російського рубля: купівля - 0.356, продаж - 0.421.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.684, продаж - 7.113.
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Євро при купівлі становить - 29.434, продажу - 0.415.
Курс російського рубля: купівля - 0.356, продаж - 0.421.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.684, продаж - 7.113.
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