вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 15 червня

Курс валют у Луцьку на 15 червня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.221, а продаж - 26.609.

Євро при купівлі становить - 29.434, продажу - 0.415.

Курс російського рубля: купівля - 0.356, продаж - 0.421.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.684, продаж - 7.113.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку злодій вкрав із кишені чоловіка 22 тисячі гривень
Сьогодні, 09:56
15 червня: чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:35
Курс валют у Луцьку на 15 червня
Сьогодні, 09:00
У Луцьку активно ремонтують школи. ФОТО
Сьогодні, 08:22
Син російського хокеїста вбив матір, хотів зарізати брата, а потім намагався скоїти самогубство
Сьогодні, 06:46
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 14 червня Курс валют у Луцьку на 14 червня
14 червень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 12 червня Курс валют у Луцьку на 12 червня
12 червень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 11 червня Курс валют у Луцьку на 11 червня
11 червень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 10 червня Курс валют у Луцьку на 10 червня
10 червень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку злодій вкрав із кишені чоловіка 22 тисячі гривень
Сьогодні, 09:56
 0
15 червня: чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:35
 0
Курс валют у Луцьку на 15 червня
Сьогодні, 09:00
 0
У Луцьку активно ремонтують школи. ФОТО
Сьогодні, 08:22
 0
Син російського хокеїста вбив матір, хотів зарізати брата, а потім намагався скоїти самогубство
Сьогодні, 06:46
 0
Медіа
відео
1/8
﻿