Курс валют у Луцьку на 15 червня





Євро при купівлі становить - 29.434, продажу - 0.415.



Курс російського рубля: купівля - 0.356, продаж - 0.421.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.684, продаж - 7.113.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.221, а продаж - 26.609.Євро при купівлі становить - 29.434, продажу - 0.415.Курс російського рубля: купівля - 0.356, продаж - 0.421.Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.684, продаж - 7.113.

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