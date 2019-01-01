15 червня: чого не можна робити у цей день
Сьогодні, 09:35
15 червня в народному календарі відзначають день Зеленого В'юна. У православній церкві 15 червня вшановують пам'ять святителя Никифора – патріарха і сповідника Константинопольського.
Про це пише 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Дмитро, Іван, Костянтин, Марія.
Народні прикмети на 15 червня
– Горобці граються між собою – погода буде ясною.
– На Никифора зранку туман – день буде теплим та безхмарним.
– Західний вітер 15 червня попереджував про похолодання.
Що можна робити 15 червня
1. Цього дня потрібно тримати в душі мир і спокій.
2. Присвятіть цей день молитві і духовному просвітленню.
Що не можна робити 15 червня
1. Не встрявайте в суперечки з близькими – проявіть доброту та щедрість. Якщо важливих справ чи відповідальної роботи на цей день не планували, займіться улюбленим хобі – вашій енергії у цей день важливо знайти застосування.
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Про це пише 24 канал.
Іменини сьогодні святкують: Дмитро, Іван, Костянтин, Марія.
Народні прикмети на 15 червня
– Горобці граються між собою – погода буде ясною.
– На Никифора зранку туман – день буде теплим та безхмарним.
– Західний вітер 15 червня попереджував про похолодання.
Що можна робити 15 червня
1. Цього дня потрібно тримати в душі мир і спокій.
2. Присвятіть цей день молитві і духовному просвітленню.
Що не можна робити 15 червня
1. Не встрявайте в суперечки з близькими – проявіть доброту та щедрість. Якщо важливих справ чи відповідальної роботи на цей день не планували, займіться улюбленим хобі – вашій енергії у цей день важливо знайти застосування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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