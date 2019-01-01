15 червня: чого не можна робити у цей день





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Іменини сьогодні святкують: Дмитро, Іван, Костянтин, Марія.



Народні прикмети на 15 червня



– Горобці граються між собою – погода буде ясною.



– На Никифора зранку туман – день буде теплим та безхмарним.



– Західний вітер 15 червня попереджував про похолодання.



Що можна робити 15 червня



1. Цього дня потрібно тримати в душі мир і спокій.



2. Присвятіть цей день молитві і духовному просвітленню.



Що не можна робити 15 червня



1. Не встрявайте в суперечки з близькими – проявіть доброту та щедрість. Якщо важливих справ чи відповідальної роботи на цей день не планували, займіться улюбленим хобі – вашій енергії у цей день важливо знайти застосування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 15 червня в народному календарі відзначають день Зеленого В'юна. У православній церкві 15 червня вшановують пам'ять святителя Никифора – патріарха і сповідника Константинопольського.Про це пише 24 канал Іменини сьогодні святкують: Дмитро, Іван, Костянтин, Марія.– Горобці граються між собою – погода буде ясною.– На Никифора зранку туман – день буде теплим та безхмарним.– Західний вітер 15 червня попереджував про похолодання.1. Цього дня потрібно тримати в душі мир і спокій.2. Присвятіть цей день молитві і духовному просвітленню.1. Не встрявайте в суперечки з близькими – проявіть доброту та щедрість. Якщо важливих справ чи відповідальної роботи на цей день не планували, займіться улюбленим хобі – вашій енергії у цей день важливо знайти застосування.

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