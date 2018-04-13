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У Луцьку злодій вкрав із кишені чоловіка 22 тисячі гривень

У Луцьку злодій вкрав із кишені чоловіка 22 тисячі гривень
У луцькому закладі «SkyBar» чоловік обікрав відвідувача на 22 тисячі гривень.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, – пишуть Волинські Новини.

Під час судового засідання встановили, що 1 лютого цього року обвинувачений, перебуваючи у кафе «Sky Bar», що знаходиться на проспекті Волі, 42, у Луцьку, шляхом вільного доступу викрав із внутрішньої кишені куртки потерпілого грошові кошти у сумі 22 тисячі гривень.

Окрім того, 5 лютого чоловік вчинив ще один злочин: перебуваючи у супермаркеті «Сільпо», що знаходиться на проспекті Президента Грушевського, він викрав з зовнішньої кишені потерпілого «Iphone 8+» вартістю майже 16,5 тисячі гривень.

Відзначимо, що під час підготовчого судового засідання було надано угоду про примирення між потерпілими кожним зокрема і підозрюваним.

Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі, приєднавши 3 місяці невідбутого покарання.

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Теги: суд, вирок, Луцьк
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