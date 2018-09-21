Розширити проспект Волі у Луцьку можна, не зрізаючи дерева. ВІДЕО





Про це 13 червня під час прямого ефіру ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» на 12 каналі повідомив член виконавчого комітету Луцькради Михайло Щур, пише



Нині на проспект Волі виготовлена проектно-кошторисна документація і вона пройшла експертизу. Тож, як зазначив начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури департаменту ЖКГ Луцькради Володимир Козел, вартість ремонту вулиці в загальному становить 71 мільйон 600 тисяч гривень без розширення проїзної частини та лівої сторони тротуару.



Депутат Луцької міської ради Андрій Козюра зауважив, що мешканці, які живуть на проспекті категорично проти того, щоб його розширяти.



«Адже дерева будуть знесені і замінені на менш габаритні – кущами чи канадськими кленами», – додав депутат міської ради.



Разом із тим він підкреслив, що без дерев оголюватиметься фасад будинків і їх також потрібно буде ремонтувати, адже це центральна вулиця міста. До того ж, під питання розширення проспекту ставить будинок, який знаходиться на виїзді із вулиці Шопена. Його, зі слів обранця громади, потрібно буде зносити.



«Вартість цього проекту 71 мільйон без розширення, то це серйозні кошти для міста. І за один рік такі капвидатки лише на одну дорогу на центральний проспект не під силу Луцькій міській раді. Ця дорога повинна робитися певними етапами. Спочатку мережі, потім розширення, якісь певні кишені і після того асфальт, заміна дорожнього покриття», – пояснив Андрій Козюра.



Член виконавчого комітету Луцькради Михайло Щур запевнив, що для розширення проспекту, не потрібно демонтувати дерева чи будинки.



«Розширення можливе за рахунок кишеньок як для зупинок громадського транспорту чи місць для паркування. Це розширення! Не треба демонтувати дерева, будинки. І це буде сприяти зменшенню заторів і покращенню руху», – додав Михайло Щур.



А начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури департаменту ЖКГ Луцькради Володимир Козел уточнив, що проект передбачає заїзні кишені для парування автівок, так і громадського транспорту. Але це за нормами не вважається розширенням, а влаштуванням паркомість і заїзних кишень.





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