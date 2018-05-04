Луцькі волонтери запрошують на вечірку
Сьогодні, 11:32
Луцький міський молодіжний центр запрошує молодь міста на вечірку.
Добігли кінця два тижні Всеукраїнського волонтерського табору «Будуємо Україну Разом». Майже 30 молодих людей з 14 областей країни облаштовували територію Луцького міського молодіжного
центру і завтра готові розповісти про результати своєї праці.
Департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради запрошує молодь міста відвідати Вечірку від Луцького міського молодіжного центру 15 червня о 17:00.
На вас чекає:
- Жива екскурсія новоствореним громадським простором
- Історії від волонтерів, які щодня облагороджували цю територію
- Нетворкінг на нових вуличних меблях, які виготовляють місцеві активісти
- Акустична музичка і майже хіпстерська атмосфера посеред будівничого процесу
- Знайомство з командою молодіжного центру
- Безмір особливих світлин для ваших інстаграмів
- Холодний лимонад з льодом
- Гарячі сосиски та грильовані овочі від наших партнерів
- Ідеальна пора доби, коли сонце вже не палить, а комарі ще не прокинулись
Локація – поруч з Луцьким міським молодіжним центром.
Про подію у Facebook: https://www.facebook.com/events/1430626590434458/
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Добігли кінця два тижні Всеукраїнського волонтерського табору «Будуємо Україну Разом». Майже 30 молодих людей з 14 областей країни облаштовували територію Луцького міського молодіжного
центру і завтра готові розповісти про результати своєї праці.
Департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради запрошує молодь міста відвідати Вечірку від Луцького міського молодіжного центру 15 червня о 17:00.
На вас чекає:
- Жива екскурсія новоствореним громадським простором
- Історії від волонтерів, які щодня облагороджували цю територію
- Нетворкінг на нових вуличних меблях, які виготовляють місцеві активісти
- Акустична музичка і майже хіпстерська атмосфера посеред будівничого процесу
- Знайомство з командою молодіжного центру
- Безмір особливих світлин для ваших інстаграмів
- Холодний лимонад з льодом
- Гарячі сосиски та грильовані овочі від наших партнерів
- Ідеальна пора доби, коли сонце вже не палить, а комарі ще не прокинулись
Локація – поруч з Луцьким міським молодіжним центром.
Про подію у Facebook: https://www.facebook.com/events/1430626590434458/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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