Луцькі волонтери запрошують на вечірку





Добігли кінця два тижні Всеукраїнського волонтерського табору «Будуємо Україну Разом». Майже 30 молодих людей з 14 областей країни облаштовували територію Луцького міського молодіжного

центру і завтра готові розповісти про результати своєї праці.



Департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради запрошує молодь міста відвідати Вечірку від Луцького міського молодіжного центру 15 червня о 17:00.



На вас чекає:



- Жива екскурсія новоствореним громадським простором

- Історії від волонтерів, які щодня облагороджували цю територію

- Нетворкінг на нових вуличних меблях, які виготовляють місцеві активісти

- Акустична музичка і майже хіпстерська атмосфера посеред будівничого процесу

- Знайомство з командою молодіжного центру

- Безмір особливих світлин для ваших інстаграмів

- Холодний лимонад з льодом

- Гарячі сосиски та грильовані овочі від наших партнерів

- Ідеальна пора доби, коли сонце вже не палить, а комарі ще не прокинулись



Локація – поруч з Луцьким міським молодіжним центром.



Про подію у Facebook:





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