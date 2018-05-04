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Луцькі волонтери запрошують на вечірку

Луцькі волонтери запрошують на вечірку
Луцький міський молодіжний центр запрошує молодь міста на вечірку.

Добігли кінця два тижні Всеукраїнського волонтерського табору «Будуємо Україну Разом». Майже 30 молодих людей з 14 областей країни облаштовували територію Луцького міського молодіжного
центру і завтра готові розповісти про результати своєї праці.

Департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради запрошує молодь міста відвідати Вечірку від Луцького міського молодіжного центру 15 червня о 17:00.

На вас чекає:

- Жива екскурсія новоствореним громадським простором
- Історії від волонтерів, які щодня облагороджували цю територію
- Нетворкінг на нових вуличних меблях, які виготовляють місцеві активісти
- Акустична музичка і майже хіпстерська атмосфера посеред будівничого процесу
- Знайомство з командою молодіжного центру
- Безмір особливих світлин для ваших інстаграмів
- Холодний лимонад з льодом
- Гарячі сосиски та грильовані овочі від наших партнерів
- Ідеальна пора доби, коли сонце вже не палить, а комарі ще не прокинулись

Локація – поруч з Луцьким міським молодіжним центром.

Про подію у Facebook: https://www.facebook.com/events/1430626590434458/

Луцькі волонтери запрошують на вечірку

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Теги: волонтер, Луцьк
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