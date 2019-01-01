У Києві в автотрощі загинуло чотири людини, троє – у лікарні





Як повідомляє пресслужба патрульних Києва, зіткнулися одразу чотири легковики: Skoda Superb, Nissan Leaf, Hyundai Accent та Chevrolet Aveo. Внаслідок аварії, за попередніми даними, загинули чотири людини, ще трьох забрала швидка, – пише



Джерело ТСН.ua у патрульній поліції повідомило, що між Chevrolet та Skoda сталося лобове зіткнення, від чого останню автівку буквально розірвало навпіл. Також відомо, що серед постраждалих одна людина перебуває у важкому стані.



В поліції Києва підтвердили інформацію про ДТП та додали, що аварія сталася близько 8:30 ранку.



"Так, відомо про чотири летальних випадки та трьох постраждалих. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує деталі аварії", – сказали ТСН.ua у пресслужбі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на бульварі Дружби Народів сталася смертельна ДТП за участю кількох автомобілів.Як повідомляє пресслужба патрульних Києва, зіткнулися одразу чотири легковики: Skoda Superb, Nissan Leaf, Hyundai Accent та Chevrolet Aveo. Внаслідок аварії, за попередніми даними, загинули чотири людини, ще трьох забрала швидка, – пише ТСН Джерело ТСН.ua у патрульній поліції повідомило, що між Chevrolet та Skoda сталося лобове зіткнення, від чого останню автівку буквально розірвало навпіл. Також відомо, що серед постраждалих одна людина перебуває у важкому стані.В поліції Києва підтвердили інформацію про ДТП та додали, що аварія сталася близько 8:30 ранку."Так, відомо про чотири летальних випадки та трьох постраждалих. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує деталі аварії", – сказали ТСН.ua у пресслужбі.

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