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У Києві в автотрощі загинуло чотири людини, троє – у лікарні

У Києві в автотрощі загинуло чотири людини, троє – у лікарні
У Києві на бульварі Дружби Народів сталася смертельна ДТП за участю кількох автомобілів.

Як повідомляє пресслужба патрульних Києва, зіткнулися одразу чотири легковики: Skoda Superb, Nissan Leaf, Hyundai Accent та Chevrolet Aveo. Внаслідок аварії, за попередніми даними, загинули чотири людини, ще трьох забрала швидка, – пише ТСН.

Джерело ТСН.ua у патрульній поліції повідомило, що між Chevrolet та Skoda сталося лобове зіткнення, від чого останню автівку буквально розірвало навпіл. Також відомо, що серед постраждалих одна людина перебуває у важкому стані.

В поліції Києва підтвердили інформацію про ДТП та додали, що аварія сталася близько 8:30 ранку.

"Так, відомо про чотири летальних випадки та трьох постраждалих. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує деталі аварії", – сказали ТСН.ua у пресслужбі.

У Києві в автотрощі загинуло чотири людини, троє – у лікарні
У Києві в автотрощі загинуло чотири людини, троє – у лікарні
У Києві в автотрощі загинуло чотири людини, троє – у лікарні
У Києві в автотрощі загинуло чотири людини, троє – у лікарні

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Теги: аварія, ДТП, смерть
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