На Волині виявили іноземця, якого розшукував Інтерпол





Про це повідомили у



Так, під час здійснення прикордонного контролю автомобіля Toyota Land Cruiser, що рухався на в’їзд в Україну, на одного з пасажирів позашляховика відбулось спрацювання бази даних «Інтерпол», відповідно до якої громадянин сусідньої Білорусі перебуває в міжнародному розшуку за скоєння низки кримінального правопорушень.



Отримавши підтвердження від співробітників столичного Укрбюро Інтерполу про розшук чоловіка з метою арешту, прикордонники провели заходи щодо затримання злочинця та забезпечили його охорону. В ході подальшого з’ясування обставин було встановлено, що 40-річний іноземець розшукується на території Польщі за трьома статтями кримінального закону республіки, які порушив у 2012 році.



Наразі злочинця встановленим порядком передано співробітникам Національної поліції у Волинській області. В подальшому на нього чекає екстрадиція для притягнення до кримінальної відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску «Пулемець» прикордонники виявили чоловіка, який знаходився у міжнародному розшуку.Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.Так, під час здійснення прикордонного контролю автомобіля Toyota Land Cruiser, що рухався на в’їзд в Україну, на одного з пасажирів позашляховика відбулось спрацювання бази даних «Інтерпол», відповідно до якої громадянин сусідньої Білорусі перебуває в міжнародному розшуку за скоєння низки кримінального правопорушень.Отримавши підтвердження від співробітників столичного Укрбюро Інтерполу про розшук чоловіка з метою арешту, прикордонники провели заходи щодо затримання злочинця та забезпечили його охорону. В ході подальшого з’ясування обставин було встановлено, що 40-річний іноземець розшукується на території Польщі за трьома статтями кримінального закону республіки, які порушив у 2012 році.Наразі злочинця встановленим порядком передано співробітникам Національної поліції у Волинській області. В подальшому на нього чекає екстрадиція для притягнення до кримінальної відповідальності.

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