вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині виявили іноземця, якого розшукував Інтерпол

На Волині виявили іноземця, якого розшукував Інтерпол
У пункті пропуску «Пулемець» прикордонники виявили чоловіка, який знаходився у міжнародному розшуку.

Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

Так, під час здійснення прикордонного контролю автомобіля Toyota Land Cruiser, що рухався на в’їзд в Україну, на одного з пасажирів позашляховика відбулось спрацювання бази даних «Інтерпол», відповідно до якої громадянин сусідньої Білорусі перебуває в міжнародному розшуку за скоєння низки кримінального правопорушень.

Отримавши підтвердження від співробітників столичного Укрбюро Інтерполу про розшук чоловіка з метою арешту, прикордонники провели заходи щодо затримання злочинця та забезпечили його охорону. В ході подальшого з’ясування обставин було встановлено, що 40-річний іноземець розшукується на території Польщі за трьома статтями кримінального закону республіки, які порушив у 2012 році.

Наразі злочинця встановленим порядком передано співробітникам Національної поліції у Волинській області. В подальшому на нього чекає екстрадиція для притягнення до кримінальної відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Інтерпол, розшук, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський «кіборг» балотуватиметься у нардепи
Сьогодні, 14:13
На Волині виявили іноземця, якого розшукував Інтерпол
Сьогодні, 13:37
Опублікували відео з аварії поблизу Луцька
Сьогодні, 13:01
В Україну через проблему «біологічної пожежі» з'їхалися іноземні науковці. ВІДЕО
Сьогодні, 12:40
У Києві в автотрощі загинуло чотири людини, троє – у лікарні
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
Інтерпол розшукує волинянина-вбивцю. ФОТО Інтерпол розшукує волинянина-вбивцю. ФОТО
11 червень, 2018, 14:48
У місті на Волині з гаража викрали моторолер У місті на Волині з гаража викрали моторолер
14 червень, 10:15
Поїхала в Луцьк і не повернулася: шукають неповнолітню волинянку Поїхала в Луцьк і не повернулася: шукають неповнолітню волинянку
13 червень, 11:43
На Волині розшукують білоруса, який приїхав до Ковеля та зник На Волині розшукують білоруса, який приїхав до Ковеля та зник
12 червень, 09:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський «кіборг» балотуватиметься у нардепи
Сьогодні, 14:13
 0
На Волині виявили іноземця, якого розшукував Інтерпол
Сьогодні, 13:37
 0
Опублікували відео з аварії поблизу Луцька
Сьогодні, 13:01
 0
В Україну через проблему «біологічної пожежі» з'їхалися іноземні науковці. ВІДЕО
Сьогодні, 12:40
 0
У Києві в автотрощі загинуло чотири людини, троє – у лікарні
Сьогодні, 12:15
 0
Медіа
відео
1/8
﻿