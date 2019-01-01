Волинський «кіборг» балотуватиметься у нардепи

Волинянин, який брав участь в обороні Донецького аеропорту, вирішив балотуватися у нардепи.Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.«Сьогодні мені 45 і цінності життя сприймаються по-іншому. Замислююсь над тим, що вже встиг зробити, для сім'ї, для людей, для України. Думаю, можу бути корисним для країни не лише з автоматом в ДАПі», – відзначив лучанин.«Краще я, ніж якийсь олігарх чи сєпар. Та бажання, це одне, а можливості – зовсім інше. В мене, як ветерана-інваліда, на жаль, вони обмежені.Більшість моїх друзів,це звичайні люди, не олігархи чи мільйонери, а до заставної суми в ЦВК ще...У дописі кіборг вказав номери карток, за якими можна переслати гроші для збору заствної суми в ЦВК.«P.S. Не для себе прошу,а для Центральної Виборчої Комісії», – йдеться у дописі