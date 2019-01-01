Лучани пожертвували майже 70000 гривень на соціальні проекти для розвитку Луцька

Місцеві активісти, підприємці, волонтери, посадовці та небайдужі лучани – більше пів сотні гостей відвідали пітчинг – один з основних етапівБлагодійний захід відбувся в четвер, 13 червня 2019-го року. Для семи проектів присутні віддали свої «голоси» на загальну суму 69 144 гривні.Розпочалося дійство виступами трьох запрошених спікерів, які ділилися своїми реалізованими бізнес кейсами та мотивацією.Ресторатор та підприємецьподілився секретами власних проектів і наголосив на важливості якісного піару та брендингу не лише у бізнесі, а й у соціальних ініціативах.Директорка Бізнес-академії практичного менеджментуаргументувала чому серед пріоритетів будь-якої компанії має бути корпоративна соціальна відповідальність.Власник луцької ІТ-компанії, підприємець, поділився баченням того яким повинен бути лідер та організатор у сучасних реаліях.У другій частині заходу громадські організації презентували власні ідеї, аби вдало їх «продати». Нагадаємо, півфіналістами стали сім проектів:1. Проект розвитку Центру іпотерапії, кінно-спортивної школи верхової їзди «Ромашка».2. Проект створення сучасного культурного простору «Гармидер ангар-stage».3. Проект розвитку соціальних контейнерів в Луцьку.4. Проект створення Центру середньовічної культури.5. Проект розвитку громадського незалежного «Луцького радіо» та заснування медіа-школи.6. Проект облаштування спортивних станцій в Центральному парку Луцька «Зелений стадіон».7. Проект «Інноваційність методу каністерапії».Після презентації усі присутні мали змогу підтримати ідею яка їм сподобалася грошима. Інструментом обрали старий перевірений спосіб – скляні банки, щоб усе було «прозоро». Загальна сума донованих гостями коштів склала – 69144 гривні, що приємно вразило як організаторів, так і учасників Lutsk Challenge Awards, показавши що лучани - філантропи.А до наступного етапу проекту потрапили луцькі лицарі, які зібрали 19892 гривні, засновники Центру іпотерапії «Ромашка» - 18470 гривень, та «Луцьке радіо» - 15040 гривень.Однак, лучани ще зможуть вплинути на перебіг проекту. Четвертим фіналістом стане ідея, яка переможе в онлайн-голосуванні на офіційній сторінці Lutsk Challenge Awards. Візьмуть участь у голосуванні: Гармидер (7455 грн), спеціалісти каністерапії (5937 грн), «Зелений стадіон» (1550 грн) та соціальні контейнери (800 грн).Фінал проекту вже скоро! В кінці червня, на 12-му каналі, який є генеральним медіа-партнером Lutsk Challenge Awards 2019, переможець отримає чек на 10 000 доларів, які витратить на втілення своєї ідеї в життя.