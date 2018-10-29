вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Помер атовець з волинської бригади

Помер атовець з волинської бригади
Відійшов у вічність боєць 51 ОМБр Олег Доманський.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волинський правозахисник Василь Нагорний.

Як розповів Інформаційному агентству ВолиньPost адвокат, чоловік був родом з Нововолинська.

«Хлопці все йдуть до Небесного Легіону...

51 бригада й далі втрачає своїх воїнів ... Помер Олег Доманський, перша хвиля, 3 бат., 51 ОМБР...» – йдеться у дописі.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost приносить щирі співчуття рідним та близьким атовця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: атовець, смерть, Волинь, 51 ОМБР
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер атовець з волинської бригади
Сьогодні, 15:23
Лучани пожертвували майже 70000 гривень на соціальні проекти для розвитку Луцька
Сьогодні, 14:45
Волинський «кіборг» балотуватиметься у нардепи
Сьогодні, 14:13
На Волині виявили іноземця, якого розшукував Інтерпол
Сьогодні, 13:37
Опублікували відео з аварії поблизу Луцька
Сьогодні, 13:01
Схожі новини
Атовець з Волині помер на Одещині Атовець з Волині помер на Одещині
14 червень, 16:30
Відоме ім’я атовця з Волині, який помер після побиття 15-річним підлітком Відоме ім’я атовця з Волині, який помер після побиття 15-річним підлітком
08 березень, 17:35
Помер атовець, якого на Волині побив 15-річний підліток Помер атовець, якого на Волині побив 15-річний підліток
08 березень, 11:56
Повідомили про підозру атовцю, який зарізав знайому на Волині Повідомили про підозру атовцю, який зарізав знайому на Волині
29 жовтень, 2018, 11:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер атовець з волинської бригади
Сьогодні, 15:23
 0
Лучани пожертвували майже 70000 гривень на соціальні проекти для розвитку Луцька
Сьогодні, 14:45
 0
Волинський «кіборг» балотуватиметься у нардепи
Сьогодні, 14:13
 0
На Волині виявили іноземця, якого розшукував Інтерпол
Сьогодні, 13:37
 0
Опублікували відео з аварії поблизу Луцька
Сьогодні, 13:01
 0
Медіа
відео
1/8
﻿