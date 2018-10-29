Помер атовець з волинської бригади

Олег Доманський.



Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волинський правозахисник Василь Нагорний.



Як розповів Інформаційному агентству ВолиньPost адвокат, чоловік був родом з Нововолинська.



«Хлопці все йдуть до Небесного Легіону...



51 бригада й далі втрачає своїх воїнів ... Помер Олег Доманський, перша хвиля, 3 бат., 51 ОМБР...» – йдеться у дописі.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost приносить щирі співчуття рідним та близьким атовця.

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